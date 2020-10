Digitálne zručnosti – kľúč k naštartovaniu ekonomiky po koronakríze?

Ako naštartovať pokrízovú ekonomiku?

7. okt 2020 o 0:14 Zuzana Pisoň

Autorka pôsobí v think-tanku Globsec Policy Institute

Digitálne technológie v súčasnosti zohrávajú obrovskú úlohu pri zvládaní koronakrízy – umožňujú nám pracovať na diaľku z domu, vzdelávať sa online či sledovať počet a výskyt prípadov.

Koronakríza zároveň ešte viac urýchlila digitalizáciu súkromného aj verejného sektora a tým výrazne zvýšila tlak na transformáciu zručností obyvateľstva na novú digitálnu éru.

Najväčší dosah na budúcnosť digitálnych zručností však bude mať meniaci sa pracovný trh. Vznikajú nové pracovné pozície, ktoré vyžadujú iné zručnosti – digitálne, sociálne, ako aj kognitívne.

Víťazi a porazení

Podľa Svetového ekonomického fóra vznikne do roku 2022 na celom svete najmenej 133 miliónov nových rolí v dôsledku novej deľby práce medzi ľuďmi a strojmi. Podľa údajov z Európskej komisie sa javí, že v európskom IT sektore by do roku 2020 mohlo byť až 756-tisíc neobsadených pracovných miest. Už pred koronakrízou bolo teda jasné, že pracovný trh nebude vedieť zodpovedať potrebám zamestnávateľov.