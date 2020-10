Trump nakrátko opustil nemocnicu, aby pozdravil stúpencov

Zdravotný stav prezidenta sa podľa lekárov zlepšuje.

5. okt 2020 o 0:01 TASR

WASHINGTON. Americký prezident Donald Trump v nedeľu nakrátko opustil nemocnicu, v ktorej sa lieči z ochorenia COVID-19, aby z auta pozdravil svojich stúpencov zhromaždených pred zdravotníckou inštitúciou. Informovala o tom agentúra AP.

Kolóna vozidiel s Trumpom prešla okolo priaznivcov prezidenta po tom, ako im šéf Bieleho domu vo videu na sociálnej sieti prisľúbil "prekvapivú návštevu". Americké médiá priniesli zábery, na ktorých Trump s rúškom na tvári máva z čierneho auta davu ľudí, píše agentúra AFP. Krátko na to sa do nemocnice vrátil.

Článok pokračuje pod video reklamou

"Bola to veľmi zaujímavá cesta," uviedol Trump vo videu zverejnenom na Twitteri, zrejme v narážke na svoje ochorenie. "Dozvedel som sa veľa o COVID-e. Naučil som sa to tak, že som naozaj chodil do školy. Toto je skutočná škola. Toto nie je škola - 'čítajme knihy'. A chápem to, rozumiem tomu. A je to veľmi zaujímavá vec."

Trumpovi ošetrujúci lekári predtým v priebehu dňa oznámili, že zdravotný stav prezidenta sa naďalej zlepšuje a už v pondelok by ho mohli prepustiť z nemocnice, v ktorej ho v noci na sobotu hospitalizovali s ochorením COVID-19.

Podľa tímu lekárov 74-ročnému prezidentovi v posledných dňoch dvakrát poklesla hladina kyslíka a dostával aj steroidy. Jeho zdravotný stav však celkovo lekári hodnotili pozitívne s dobrými vyhliadkami.

Samotný Trump zverejnil v noci na nedeľu video z nemocnice, v ktorom uviedol, že sa už cíti "oveľa lepšie". Vyjadril tiež presvedčenie, že sa "čoskoro" vráti do Bieleho domu. Uviedol však aj, že nasledujúce dni budú "skutočnou skúškou" v ďalšom priebehu jeho choroby.

Trump v noci na piatok na Twitteri oznámil, že on a jeho manželka Melania majú pozitívne testy na nový druh koronavírusu. V noci na sobotu Trumpa previezli vrtuľníkom z Bieleho domu do vojenskej nemocnice Walter Reed Army Medical Center pri Washingtone.