Voľby v Kirgizsku vyhrali strany blízke proruskému prezidentovi

Hlasovanie poznačili obvinenia z kupovania hlasov.

4. okt 2020 o 21:15 TASR

BIŠKEK. V nedeľňajších parlamentných voľbách v Kirgizsku uspeli strany podporujúce proruského prezidenta Sooronbaja Žeenbekova. Hlasovanie však poznačili obvinenia z kupovania hlasov a obavy z vypuknutia povolebných nepokojov, uviedla agentúra AFP.

Proprezidentské strany Birimdik a Mekenim vo voľbách získali zhodne po približne 24 percent hlasov a zrejme tak spoločne vytvoria novú vládu. Prvú zo strán vedie prezidentov mladší brat Asylbek a druhá je blízka vplyvnej oligarchickej rodine Matraimovcov.

Obe víťazné strany podporujú užšie začlenenie Kirgizska do Moskvou vedenej Eurázijskej ekonomickej únie.

Tretia politická strana podporujúca úradujúcu hlavu štátu získala približne deväť percent hlasov. Do parlamentu by sa mali dostať ešte jedno alebo dve nacionalistické zoskupenia. Vyplýva to z predbežných výsledkov, ktoré zverejnila ústredná volebná komisia po zrátaní zhruba 95 percent odovzdaných hlasov.

Sedempercentnú hranicu zvoliteľnosti však zrejme neprekonali dve opozičné strany, ktoré boli doposiaľ zastúpené v parlamente: Bir Bol a Ata-Meken.

Podľa agentúry AFP by táto skutočnosť mohla vyvolať protesty, v priebehu nedeľňajšieho hlasovania sa totiž objavili podozrenia z kupovania voličov, aby hlasovali pre proprezidentské strany.

Bývalá sovietska republika Kirgizsko bola dlho považovaná za ostrov demokracie uprostred autoritárskych štátov strednej Ázie. Aj tam sa však začala situácia zhoršovať a veľkým problémom sa stala napríklad korupcia, konštatuje DPA.

Opozičné strany počas predvolebnej kampane kritizovali príliš úzke vzťahy Kirgizska s Ruskom.