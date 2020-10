Sny o rozbitom mobile ukazujú, ako sme na ňom závislí

Náš mobil sa pre nás podobá plyšové hračke, tvrdí psychoanalytik Michael Stora.

4. okt 2020 o 16:01 ČTK

PARÍŽ. Dokonca aj v noci je spáč pripútaný k svojmu mobilnému telefónu. Až do chvíle, keď sa prístroj roztriešti na tisíc kúskov. Dospelý človek sa denne pozrie na svoj telefón 221-krát.

V posteli, vo vlaku, na pláži a dokonca aj tam, kde by sme to nečakali: v náruči Morfea. Pre telefón je tu však bohužiaľ šanca na prežitie často mizivá. Preplnený správami, zrazený náhlym pohybom na zem, to všetko sa deje vo sne, bez toho aby človek po prebudení vedel, ako je to možné. Napísal o tom francúzsky denník Le Figaro.

Závislosť na spojení

Zazvoní a my hneď reagujeme. Ak ho niekedy stratíme, zmocní sa nás panika. Podľa psychoanalytika Michaela Stora sa náš mobil podobá plyšové hračke.

"Rovnako ako má kožúšok nahradiť materskú nehu, tak aj mobilný telefón v podstate predstavuje vzťah k druhému," hovorí expert. To by čiastočne vysvetľovalo náš citový vzťah k malému elektronickému prístroju.

Po celý deň je tento prístroj svedkom všetkej našej komunikácie s ostatnými smrteľníkmi prostredníctvom telefonovania, SMS, mailov a sociálnych sietí. Naše podvedomie nezostáva pozadu a pripomína nám ho i v noci.

"Ak sme mali s niekým spor, dozvedeli sme sa zlú správu alebo sme sa rozišli s priateľom, môže sa vo sne telefón rozbiť. To ukazuje na nejednoznačnosť citového vzťahu, ktorý nás spája s druhým," uvádza psychoanalytik.

V prípade, keď sa vás konverzácia dotkne alebo vás zraňuje, pôsobí sen ako varovanie. "Rozbitý prístroj symbolizuje v niektorých prípadoch dôsledky nezdravého vzťahu, ktorý nás neuspokojuje," zdôrazňuje terapeutka Christiane Riedelová.

A tento scenár neplatí len pre nám blízke osoby. Neznámy človek, ktorého sme stretli na sociálnych sieťach, nás môže znepokojiť fotografiou. "Nevyžiadaná fotografia, napríklad genitálií, môže byť obeťou prežívaná ako čosi pokorujúceho až znásilňujúceho," uvádza Michael Stora. "Osoba spojí túto traumu s mobilom a môže sa jej snívať, ako ním v zlosti hodí o zem alebo ho znechutene odhodí," dodáva.

Ďalšie funkcie smart zariadenia spočíva v tom, že je schopný zaznamenávať naše osobné údaje: fotografie, správy, maily, telefónne čísla alebo poznámky.

"V Spojených štátoch sa hovorí o self-object, inak povedané o predmete, ktorý predstavuje predĺženie nás samotných," hovorí Michael Stora.

Vrytý do duše

Telefón je podľa Michaela Stora akýmsi spôsobom "vrytý" do našej duše, svedčí o našej histórii, o našich radostiach, strastiach, túžbach i frustrácii.

"Ak sme počas dňa pocítili túžbu usporiadať večierok alebo sme dostali chuť na čokoládu, potom nám rozbitý telefón signalizuje, že dosť nepočúvame svoju intuíciu," tvrdí Christiane Riedelová.

Možno sa vám už stalo, že ste vďaka dizajnu svojho mobilu, jeho veľkej obrazovke, kvalite fotografií a širokým možnostiam cítili na svoj mobil hrdosť. "Prístroj stelesňuje moc nad sebou a nad druhými. S radosťou ho kontrolujeme, počúva nás na slovo. Keď nám vo sne spadne na zem, táto moc slabne. Situácia sa nám vymyká z rúk a to nás robí nešťastnými," vysvetľuje Michael Stora.

U osôb postihnutých syndrómom digitálneho vyhorenia je tomu úplne naopak. "Vzťah k ostatným prostredníctvom obrazovky ich vrhá do napätia a stresu, až si takmer želajú, aby im mobil vypadol z rúk," konštatuje Michael Stora.

"To, že túto predstavu konkretizujú vo sne ich nakoniec oslobodzuje," dodáva Christiane Riedelová. A dúfajme, že ich to aj vedie k tomu, aby neboli na prístroji toľko závislí.