V krajských aj senátnych voľbách v Česku sa darilo hnutiu ANO

V mnohých krajoch možno vzniknú koalície proti ANO.

3. okt 2020 o 20:57 SITA

BRATISLAVA. V českých krajských a senátnych voľbách sa darilo hnutiu ANO premiéra Andreja Babiša. To zvíťazilo v 10 krajoch z 13 a má aj najviac postupujúcich v senátnych voľbách. Informuje o tom portál TN.cz.

Po zrátaní takmer 100% okrskov má ANO necelých 22% hlasov v rámci všetkých krajov. To mu však podľa TN nezaručuje hajtmanské kreslá, a tak sa bude musieť spoľahnúť na rokovania a vytvorenie koalície. Politológ Jan Kubáček však v rozhovore pre televíziu Nova upozornil, že v mnohých krajoch možno vzniknú koalície proti ANO.

Článok pokračuje pod video reklamou

Po ANO s najlepšími výsledkami nasledujú strany Piráti (12%), Občianska demokratická strana (ODS, 7%), Sloboda a priama demokracia (SPD, 6%) a Starostovia a nezávislí (STAN, 6%). Sociálni demokrati zaznamenali obrovský prepad, sú na 5%. Účasť v krajských voľbách bola 38%.

Zrátané sú už aj takmer všetky okrsky v rámci senátnych volieb. Vo všetkých pražských obvodoch do druhého kola postupujú do druhého kola volieb kandidáti z ODS. Celkovo do druhéko kola postupuje najviac kandidátov za ANO, a to v deviatich obvodoch. Z hľadiska koalícií by mali najviac postupujúcich STAN a ODS, ktoré v mnohých obvodoch nemali kandidátov len za svoju stranu ale spolupracovali s inými.

V Děčíne si občania už zvolili senátora - Zbyněk Linhart, ktorý kandidoval za STAN a Starostov pre Liberecký kraj (SLK), získal 53% hlasov. Druhé kolo volieb sa tak neuskutoční, keďže má víťazstvo isté. Účasť na senátnych voľbách dosiahla 37%.

Voľby sa konali v piatok popoludní a v sobotu do 14:00, pričom platili prísne opatrenia proti šíreniu koronavírusu. Pre pandémiu tento rok po prvý raz hlasovali českí voliči aj na takzvaných drive-in stanovištiach. Túto možnosť voliť z auta mali skôr počas týždňa ľudia, ktorí sa musia pre koronavírus izolovať.