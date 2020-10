V Belgicku zatkli a obvinili 3 mužov podozrivých z účasti na Rwandskej genocíde

Počas Rwandskej genocídy v roku 1994 zomrelo 800-tisíc ľudí.

3. okt 2020 o 14:09 TASR

BRUSEL. V Belgicku zatkli a následne obvinili z vážneho porušenia ľudských práv troch mužov podozrivých z účasti na Rwandskej genocíde z roku 1994. Oznámila to v sobotu belgická federálna prokuratúra, z ktorej vyhlásenia citovala agentúra AFP.

Článok pokračuje pod video reklamou

Obvinení muži

"Dvaja (muži) boli zatknutí v utorok v Bruseli a tretí v stredu v belgickej provincii Hennegavsko," na hraniciach s Francúzskom, informoval hovorca federálnej prokuratúry Eric Van Duyse. Dodal, že jeden z nich je v súčasnosti elektronicky monitorovaný, zatiaľ čo zvyšní dvaja muži sa nachádzajú vo väzbe.

Prokuratúra k prípadu neposkytla ďalšie informácie, priblížila však, že totožnosť mužov bola odhalená aj vďaka výpovedí svedkov v Rwande, získaných na základe vyšetrovania vedeného Belgickom.

Či budú zadržaní aj musieť predstúpiť pred súd sa rozhodne na základe súdnych dokumentov, ktoré zostavil vyšetrovací sudca spolu s prokuratúrou, ozrejmil Van Duyse.

Rwandská genocída

V Belgicku sa od roku 2001 odohralo päť súdnych procesov s občanmi Rwandy v spojení s etnickými čistkami, počas ktorých zomrelo 800 000 príslušníkov kmeňa Tutsiov a politicky umiernených Hutuov.

Súvisiaci článok Francúzsko potvrdilo vydanie podozrivého z genocídy v Rwande tribunálu OSN Čítajte

Práve v tomto roku sa odohrali štyri z nich, počas ktorých boli odsúdené aj dve mníšky do 20 rokov väzenia za to, že vydali Tutsiov, ktorí sa u nich ukrývali, do rúk militantov z radu etnika Hutuov.

Bývalý vysokopostavený rwandský predstaviteľ Fabien Neretse bol zas minulý rok uznaný vinným z toho, že sa podieľal na páchaní genocídy. Odsúdený bol na 25 rokov väzenia. Tento 71-ročný funkcionár sa tak stal prvou osobou, ktorá bola v Belgicku odsúdená za zločin genocídy.