Koronavírusom nakazeného Trumpa previezli do nemocnice

Predpokladá sa, že prezident strávi v nemocnici niekoľko dní.

3. okt 2020 o 6:53 TASR

Donald Trump nastupuje do vrtuľníka. (Zdroj: TASR/AP)

WASHINGTON. Amerického prezidenta Donalda Trumpa v utorok previezli vrtuľníkom z Bieleho domu do vojenskej nemocnice pri Washingtone, kde podstúpi liečbu v súvislosti s jeho pozitívnym testom na nový druh koronavírusu.

Informovala o tom tlačová agentúra AFP.

Trump nastúpil do prezidentského vrtuľníka Marine One bez pomoci, pričom mal na tvári rúško. Vrtuľník ho previezol do neďalekého vojenského zdravotníckeho zariadenia Walter Reed Army Medical Center, kde má špeciálnu pracovňu, v ktorej bude naďalej pokračovať vo vykonávaní funkcie hlavy štátu. Predpokladá sa, že prezident strávi v nemocnici niekoľko dní.

Trump už pred prevozom dostal experimentálnu liečbu v podobe syntetických protilátok na ochorenie COVID-19, uviedol jeho lekár Sean Conley. Dané liečivo je v štádiu klinických skúšok a regulačné úrady ho dosiaľ neschválili. "Tím expertov vyhodnocuje jeho zdravotný stav a spoločne vydáme odporúčania pre prezidenta a prvú dámu ohľadom ďalších krokov," dodal Conley.

"Prezident Trump je v dobrej nálade, má mierne príznaky a pracuje celý deň," uviedla vo vyhlásení tlačová hovorkyňa Bieleho domu Kayleigh McEnanyová. Samotný prezident vo svojom prvom komentári od oznámenia infekcie uviedol: "Myslím si, že sa mi vodí veľmi dobre." Trump informoval o svojom pozitívnom teste i rovnakých výsledkoch svojej manželky Melanie Trumpovej v noci na piatok na Twitteri.

Trump (74) mal pôvodne v piatok večer na programe účasť na politickom mítingu. Všetky jeho predvolebné podujatia však boli v dôsledku vzniknutej situácie predbežne odložené alebo presunuté do virtuálneho formátu.

Prvá dáma USA Melania Trumpová má mierne príznaky vrátane kašľa a bolesti hlavy. Americký viceprezident Mike Pence mal negatívny test na prítomnosť koronavírusu a podľa lekára Bieleho domu nemusí ísť do karantény.

Správy o Trumpovej nákaze prichádzajú mesiac pred prezidentskými voľbami, v ktorých sa republikánsky líder stretne s demokratickým kandidátom Joeom Bidenom. Ten poprial Trumpovi "rýchle uzdravenie" a oznámil, že jeho test na koronavírus bol negatívny. Obaja sa v utorok stretli na prvej prezidentskej debate v meste Cleveland.

Zatiaľ nie je jasné, či sa uskutočnia zvyšné dve prezidentské debaty, informovala tlačová agentúra DPA. Naplánované sú na 15. a 22. októbra. Debata kandidátov na viceprezidenta by sa mala konať 7. októbra.

Biden (77) na svojom piatkovom predvolebnom mítingu v štáte Michigan vyzval verejnosť, aby nosila tvárové rúška, a vyhlásil, že to zachráni tisíce životov. Biden podľa prieskumov vedie pred Trumpom s výrazným náskokom.

V Spojených štátoch malo dosiaľ pozitívny test na koronavírus viac než sedem miliónov ľudí a vyše 207 000 pacientov ochoreniu COVID-19 podľahlo. Pandémia je jednou z hlavných otázok predvolebného boja, pričom Trump čelí kritike za jej nedostatočné riešenie.