Česko podalo v Bruseli sťažnosť na Poľsko, dôvodom sú podzemné vody v pohraničí

Obávajú sa, že rozšírenie ťažby uhlia pripraví o vodu obyvateľov obcí na ich strane hranice.

2. okt 2020 o 16:30 SITA

BRATISLAVA. Česká republika v stredu zaslala Európskej komisii sťažnosť namierenú proti Poľsku pre jeho investície do lignitovej bane Turów, ktorá sa nachádza tesne za česko-poľskou hranicou.

Česi sa obávajú, že plánované rozšírenie ťažby uhlia v Turówe pripraví o vodu obyvateľov obcí na ich strane hranice.

Rozšírenie ťažby uhlia

České ministerstvá zahraničných vecí a životného prostredia spoločne zaslali do Bruselu sťažnosť na Poľsko.

Česi sú presvedčení, že poľská strana opakovane porušila právne predpisy Európskej únie prijatím následných rozhodnutí týkajúcich sa Turówa.

Teraz dúfajú, že Európska komisia zažaluje Poľsko pred Súdnym dvorom Európskej únie. Ak sa tak nestane, sú pripravení žalovať Poľsko sami.



Poľský minister zahraničných vecí Zbigniew Rau však počas štvrtkovej návštevy Prahy poznamenal, že bez ohľadu na formálne a právne kroky českej strany "existuje možnosť na dosiahnutie dohody medzi krajinami".

"Podarilo sa nám zistiť, čo je indikátorom tohto konfliktu záujmov medzi našimi krajinami," dodal s tým, že dôvodom sťažnosti je hladina podzemnej vody na českej strane.

Majú obavy z nedostatku vody

Obavy z nedostatku vody v dotknutom regióne Česka, konkrétne v oblasti Liberca, trvajú už dlho.

K tejto otázke existuje aj vedecké stanovisko od poľského hydrológa Sylwestra Krasnického, ktoré si objednali mimovládne organizácie z Poľska a zo zahraničia.

"České obavy nie sú neopodstatnené. Aj keď investor plánuje vybudovanie ekranu (nepriepustná geologická clona, pozn.) na ohraničenie prítoku podzemnej vody, otázkou zostáva, do akej miery to bude efektívne. Bude to asi kilometer dlhé a stavať sa bude iba na jednom úseku, zatiaľ čo drenáž je oveľa väčšia," cituje web Wirtualna Polska úryvok z Krasnického rozhovoru pre Deutsche Welle.