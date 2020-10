Trump sa stáva symbolom nezvládnutia pandémie. Ním sa to končiť nemusí

Americký prezident má Covid-19.

2. okt 2020 o 15:48 Matúš Krčmárik

WASHINGTON, BRATISLAVA. Po prvej chaotickej utorňajšej debate dvoch kandidátov na post amerického prezidenta sa okamžite začalo hovoriť, či podobné predstavenia plné prekrikovania a poloprávd až lží majú vôbec zmysel.

Demokratickému kandidátovi Joeovi Bidenovi niektorí spolustraníci odporúčali, aby na ďalšiu debatu naplánovanú na 15. októbra ani neprišiel, lebo s jeho republikánskym súperom Donaldom Trumpom sa nedá vecne diskutovať.

Začalo sa hovoriť aj o zmenách pravidiel diskusie, aby sa dal nevypočítateľný prezident aspoň trochu kontrolovať. Nakoniec to možno nebude ani nutné, v piatok ráno Biely dom oznámil, že prezident mal pozitívny test na koronavírus a sťahuje sa do izolácie. Tá môže trvať môže až do termínu diskusie.

Ostávajú v Bielom dome

Prezident zrušil plánované mítingy, v krajine sa začína hovoriť o najväčšej kríze vládnutia v Spojených štátoch za posledné desaťročia. To všetko len mesiac pred prezidentskými voľbami.

„Prezident a prvá dáma sú na tom teraz dobre a plánujú počas liečenia ostať v Bielom dome,“ povedal podľa Financial Times Trumpov lekár Sean Conley. „Očakávam, že prezident bude pokračovať vo svojej práci aj počas liečenia.“

Problém môže nastať, ak by bol na tom Trump horšie. Má 74 rokov, čo sa už považuje za rizikový faktor. Lekári naznačujú, že problémom môže byť aj jeho nadváha. Ak by nemohol vládnuť, jeho povinnosti by prebral viceprezident Mike Pence.

Trump sa však nakazil od svojej blízkej poradkyne Hope Hicksovej, s ktorou v posledných dňoch lietal na mítingy aj na utorňajšiu diskusiu v Clevelande. Pozitívny test mali viacerí ochrankári Bieleho domu aj ľudia z Trumpovho okolia.

Povinnosti prezidenta by mal prevziať viceprezident Mike Pence, ktorý už oznámil, že jeho test na koronavírus bol negatívny.