Trump má Covid-19. Z kampane dočasne odchádza, udrží si moc?

Prezident s manželkou majú Covid-19.

2. okt 2020

WASHINGTON, BRATISLAVA. Choroba mala zmiznúť sama, aj tak nemalo ísť o nič vážne. To hovoril americký prezident Donald Trump ešte na začiatku pandémie Covid-19.

Najprv odmietal nosiť rúško, v júni zorganizoval veľký predvolebný míting. A napriek tomu, že Spojené štáty sa stali najviac postihnutou krajinou sveta, opakoval, že všetko má pod kontrolou a s očkovaním sa začne už v najbližších týždňoch.

V piatok ráno už Biely dom potvrdil, že aj Trump s manželkou Melaniou mali pozitívny test na nový koronavírus. „Okamžite začíname s karanténou, dostaneme sa cez to spoločne,“ napísal prezident na twitteri.

Ako bude vyzerať kampaň?

Trump mal pozitívny test po tom, ako sa nakazila jedna z jeho najbližších poradkýň Hope Hicksová.

Umiestnenie prezidenta do karantény môže výrazne ovplyvniť kampaň pred novembrovými prezidentskými voľbami. Ak by aj nemal príznaky, na nejaký čas bude musieť ostať izolovaný v Bielom dome.

Ak by sa u neho choroba prejavila - 74-ročný Trump patrí medzi rizikové skupiny - mohlo by sa začať hovoriť o tom, či by vôbec mal ostať kandidátom na prezidenta, píšu New York Times.