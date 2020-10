Pri bojoch v Náhornom Karabachu utrpeli zranenia štyria novinári

Dvaja Francúzi a dvaja Arméni boli zranení počas ostreľovania v meste Martuni.

1. okt 2020 o 18:37 SITA

JEREVAN. Dvaja francúzski a dvaja arménski novinári vo štvrtok utrpeli zranenia počas bojov v nepokojnom regióne Náhorný Karabach, kde medzi sebou od nedele bojujú arménske a azerbajdžanské ozbrojené sily.

Rozsah zranení štvorice nie je známy.

Ostreľovanie Martuni

Denník Le Monde oznámil, že dvaja jeho reportéri utrpeli zranenia ráno počas ostreľovania v meste Martuni. Arménske ministerstvo zahraničia uviedlo, že ich previezli do nemocnice, a zároveň obvinilo Azerbajdžan z bombardovania regiónu.



Ostreľovanie Martuni viedlo k zraneniam aj kameramana televízie Armenia TV a reportéra Armenian 24News, uviedli arménski predstavitelia.



V meste bol aj ruský novinár z nezávislej televízie Dožď, ten sa údajne bezpečne dostal do bombového úkrytu.



Najnovšia séria násilných stretov medzi Arménskom a Azerbajdžanom o Náhorný Karabach sa začala v nedeľu ráno, pričom každá strana pripisuje zodpovednosť za ne tej druhej. Boje si vyžiadali už desiatky obetí.



Azerbajdžanský prezident vyhlásil, že jedinou podmienkou ukončenia súčasných bojov je stiahnutie sa Arménska z Náhorného Karabachu. Arménsko zase tvrdí, že sa do konfliktu zapojilo Turecko, ktoré údajne posiela na pomoc Azerbajdžanu bojovníkov zo Sýrie a turecké stíhačky.

Turecko podporilo Azerbajdžan

Turecko verejne podporilo Azerbajdžan a ponúklo sa, že mu poskytne pomoc, ak o ňu požiada, ale posielanie zahraničných žoldnierov do kaukazského regiónu odmieta.

Francúzsko v súvislosti s údajným posielaním žoldnierov vyjadrilo obavy.



Neutíchajúce boje vyvolali výzvy na ich ukončenie po celom svete, od lídrov i medzinárodných organizácií.

O situácii spolu diskutovali napríklad francúzsky prezident Emmanuel Macron a jeho ruský kolega Vladimir Putin, ktorí okrem iného tiež vyzvali na zdržanlivosť a zhodli sa na potrebe spoločného úsilia o prímerie v regióne.



Náhorný Karabach obývajú etnickí Arméni a Azerbajdžan stratil kontrolu nad oblasťou vo vojne začiatkom 90. rokov.

Táto enkláva však zostáva medzinárodne uznávaná ako súčasť Azerbajdžanu. Obe strany majú vysokú vojenskú prítomnosť pri demilitarizovanej zóne, ktorá región oddeľuje od zvyšku Azerbajdžanu.



Desaťročia trvajúci konflikt si vyžiadal už približne 30-tisíc obetí. Turecko v tejto oblasti výrazne podporuje Azerbajdžan, keďže s Arménskom má historicky zlé vzťahy. Arménsko má zas v konflikte podporu Ruska.