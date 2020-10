Macron sa obáva, že Turecko posiela do Karabachu žoldnierov

Turecko v konflikte podporilo Azerbajdžan a ponúklo sa, že mu poskytne pomoc, ak o ňu požiada.

1. okt 2020 o 15:33 SITA

PARÍŽ. Francúzsky prezident Emmanuel Macron vyjadril obavy z toho, že Turecko údajne posiela do nepokojného regiónu Náhorný Karabach v Azerbajdžane sýrskych žoldnierov, aby podporilo Baku v konflikte s Arménskom.

Macronova kancelária vo štvrtok vo vyhlásení uviedla, že prezident v stredu v noci o tejto veci telefonoval so svojím ruským kolegom Vladimirom Putinom a obaja majú z posielania sýrskych žoldnierov obavy.

Turci stoja za Azerbajdžanom

Detaily o nájomných vojakoch kancelária nezverejnila. Macron uviedol, že spolu s Putinom vyzývajú na zdržanlivosť a zhodli sa na potrebe spoločného úsilia o prímerie v regióne.

Obavy nad správami o "militantoch z nelegálnych ozbrojených skupín, obzvlášť zo Sýrie a Líbye", ktorých posielajú do konfliktnej zóny v Náhornom Karabachu, vyjadrilo aj ruské ministerstvo zahraničia.

Rezort nešpecifikoval, ktorá krajina by ich mohla poslať a do ktorej krajiny v oblasti mohli prísť, ale vyzval "vedenie dotknutých štátov, aby prijalo účinné opatrenia na zabránenie použitiu zahraničných teroristov a žoldnierov v konflikte".



Turecko v konflikte verejne podporilo Azerbajdžan a ponúklo sa, že mu poskytne pomoc, ak o ňu požiada, ale posielanie zahraničných žoldnierov do kaukazského regiónu odmieta.

Napätie sa stupňuje

Najnovšia séria konfliktov medzi Arménskom a Azerbajdžanom o Náhorný Karabach sa začala v nedeľu ráno, pričom každá strana pripisuje zodpovednosť za ne tej druhej. Boje si vyžiadali už desiatky obetí.



Náhorný Karabach obývajú etnickí Arméni a Azerbajdžan stratil kontrolu nad oblasťou vo vojne začiatkom 90. rokov. Táto enkláva však zostáva medzinárodne uznávaná ako súčasť Azerbajdžanu. Obe strany majú vysokú vojenskú prítomnosť pri demilitarizovanej zóne, ktorá región oddeľuje od zvyšku Azerbajdžanu.



Desaťročia trvajúci konflikt si vyžiadal už približne 30-tisíc obetí. Turecko v tejto oblasti výrazne podporuje Azerbajdžan, keďže s Arménskom má historicky zlé vzťahy. Arménsko má zas v konflikte podporu Ruska.



Azerbajdžanský prezident vyhlásil, že jedinou podmienkou ukončenia súčasných bojov je stiahnutie Arménska z Náhorného Karabachu.