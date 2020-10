Únia podnikla voči Britom právne kroky za porušenie brexitovej dohody

Británia podľa Leyenovej naštrbila dôveru Únie.

1. okt 2020 o 11:52 (aktualizované 1. okt 2020 o 12:24) TASR

BRUSEL. Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová vo štvrtok oznámila, že Európska únia sa rozhodla podniknúť právne kroky voči Británii za porušenie vlani schválenej dohody o brexite.

Informovala o tom agentúra DPA.

"Komisia sa dnes ráno rozhodla poslať vláde Spojeného kráľovstva list s oficiálnou výzvou. Ide o prvý krok v procese infringementu (porušenia povinností)," povedala Leyenová. Dodala, že list zároveň vyzýva britskú vládu na to, aby zareagovala do konca októbra.

Porušenie dohody sa týka zákona o vnútornom trhu, ktorú britskí poslanci schválili v utorok a podľa EÚ porušuje časť pôvodnej dohody o brexite podpísanej Londýnom a Bruselom.

Zákon musí ešte schváliť horná komora parlamentu _ Snemovňa lordov.

Úrad britskej vlády podľa Sky News uviedol, že Londýn pošle odpoveď "v pravý čas".

Podľa dohody o brexite má zostať Severné Írsko naďalej užšie prepojené s vnútorným trhom EÚ a colnou úniou, čo by znamenalo, že by bolo potrebné zachovať kontroly nákladnej dopravy so zvyškom Spojeného kráľovstva.

Londýn varuje, že by to mohlo viesť k oddeleniu Severného Írska od Británie. Britský premiér Boris Johnson však túto skutočnosť v dohode o brexite akceptoval.