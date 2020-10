USA predĺžili zákaz plavieb výletných lodí do konca októbra

Američania reagujú na správy o rozšírení koronavírusu na výletných lodiach inde vo svete.

1. okt 2020 o 11:15 SITA

WASHINGTON. USA predĺžili platnosť zákazu plavieb výletných lodí do konca októbra vzhľadom na správy o rozšírení sa koronavírusu na výletných lodiach inde vo svete.

Americké Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) oznámilo, že predlžuje zákaz plavieb lodí s kapacitou 250 a viac pasažierov.

Centrum uviedlo, že podľa údajov od 1. marca do 29. septembra na výletných lodiach v amerických vodách zistili prinajmenšom 3 689 prípadov COVID-19 alebo podobných ochorení, pričom najmenej 41 ľudí zomrelo. Tieto údaje sú pritom podľa CDC pravdepodobne podhodnotené.



Centrum poukázalo na nedávne rozšírenie koronavírusu na lodiach ako dôkaz, že počas plavieb výletných lodí sa nový koronavírus naďalej prenáša, hoci lode sa plavia s menším počtom pasažierov.

CDC dodalo, že infekcia by sa pravdepodobne šírila do amerických komunít, ak by sa plavby výletných lodí predčasne obnovili.