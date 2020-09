Z gréckych utečeneckých táborov odišlo do Nemecka 139 osôb

Prednosť mali deti s vážnymi zdravotnými problémami a ich príbuzní.

30. sep 2020 o 14:57 SITA

ATÉNY. Z Grécka v stredu vycestovalo 139 zraniteľných žiadateľov o azyl, ktorí žili v preplnených táboroch na gréckych ostrovoch.

Ich presun je súčasťou úsilia zmierniť preplnenosť táborov a presťahovať migrantov a utečencov do ďalších európskych krajín.

Z Grécka odišli deti s vážnymi zdravotnými problémami a ich bezprostrední príbuzní a tiež 53 maloletých bez sprievodu dospelých, informovalo tamojšie ministerstvo pre migráciu.

Spomenutí maloletí bez sprievodu patria do programu pre 1600 detí a mladistvých do 18 rokov, ktorí sú v Grécku bez rodičov alebo opatrovníkov, zameraného na presídlenie do iných európskych krajín.

Podľa námestníka ministra pre migráciu Giorgosa Koumoutsakosa je let do Nemecka prvý "presídľovací let" po tom, čo začiatkom mesiaca vyhorel neslávne známy utečenecký tábor Moria na ostrove Lesbos.

V táboroch na gréckych ostrovoch žije vyše 26-tisíc migrantov, viac ako polovica z nich je na Lesbose.

V utorok úrady presťahovali takmer 1000 ľudí z ostrovov v Egejskom mori do pevninského Grécka, aby zmiernili preplnenosť v tamojších táboroch.