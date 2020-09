Trump v debate s Bidenom chrlil nepravdy. Ktoré tvrdenia nesedia

Ani Biden nemôže mať svedomie čisté.

30. sep 2020 o 15:42 ČTK

Článok pokračuje pod video reklamou

CLEVELAND. Americký prezident Donald Trump podľa agentúry AP či televízie CNN pri nočnej televíznej debate s prezidentským kandidátom demokratov Joeom Bidenom vyprodukoval príval nepravdivých, zavádzajúcich či nepodložených výrokov.

Týkali sa rôznych tém od choroby Covid-19 cez výkon americkej ekonomiky až po údajné vyjadrenie podpory zo strany šerifa mesta Portland.

Americké médiá konštatujú, že Biden tiež nemôže mať úplne čisté svedomie, prehreškov na jeho strane však vidia menej.

Výroky o pandémii

Trump (Bidenovi): "Keby si tu bol ty, nebolo by to 200-tisíc (mŕtvych) ľudí, boli by to dva milióny. Nechcel si, aby som zakázal Čínu, ktorá bola ťažko infikovaná."

Súvisiaci článok Trump je klaun, Biden hlúpy. Prvá diskusia sa rýchlo zmenila na frašku Čítajte

Kontext: AP hodnotí obvinenie o dvoch miliónoch obetí ako odvážne a vychádzajúce z nepravdivého základu, ktorým je údajný odpor Bidena k opatreniu ohľadom ciest z Číny do Spojených štátov.

Trump znovu nesprávne uviedol, že tieto cesty na prelome januára a februára zakázal, hoci ich len obmedzil.

Biden podľa AP k tomuto kroku ihneď nezaujal jasné stanovisko, nakoniec však reštrikcie podporil.

Trump: "Mladé deti nie sú (zraniteľné v súvislosti s koronavírusom), ani mladší ľudia nie sú."

Kontext: Podľa denníka The New York Times toto tvrdenie vyvracia skutočnosť, že mnoho detí sa koronavírusom nakazilo a niektoré z nich po nákaze umreli.

Vedecké poznatky nasvedčujú tomu, že aj deti môžu vírus SARS-CoV-2 šíriť, hoci ich choroba Covid-19 zasahuje menej.

Ak sa vám graf nezobrazuje, kliknite sem.

Výroky o americkej ekonomike

Trump: "Vybudovali sme najlepšiu ekonomiku v dejinách."

Kontext: Spravodajská spoločnosť BBC tvrdenie hodnotí ako nepravdivé, pretože USA si pamätajú obdobia, kedy bola ekonomika silnejšia.

Pred pandémiou síce pokračoval rast, ktorý sa začal za administratívy Trumpovho predchodcu Baracka Obamu, výkonnosť ekonomiky ale v minulosti bola v istých fázach ešte výrazne lepšia.

Biden: Trump ako "prvý (prezident) v amerických dejinách" ukončí úradovanie s menším počtom pracovných miest oproti nástupu do funkcie.

Kontext: Ak sa Trumpovi nepodarí obhájiť volebné víťazstvo, nebolo by to prvýkrát, čo by prezident USA opúšťal funkciu s poklesom pracovných miest, píše AP. Stalo sa to už Herbertovi Hooverovi, ktorého v roku 1932 po príchode Veľkej hospodárskej krízy porazil Franklin Roosevelt.

Oficiálne štatistiky o americkom pracovnom trhu, ktoré sa vedú od roku 1939, však ukazujú, že žiadny prezident odvtedy nekončil funkčné obdobie s nižším počtom pracovných miest oproti jeho začiatku.

Aktuálny vývoj speje k tomu, že v prípade Trumpovho prvého mandátu tento výsledok nastane.

Ďalšie výroky

Trump: "V Portlande práve dnes vystúpil šerif a povedal 'Podporujem Donalda Trumpa'."

Kontext: Tvrdenie je nepravdivé. Šerif oregonského okresu Multnomah County, kde mesto Portland leží, ho poprel na sociálnej sieti Twitter.

"V predvolebnej debate dnes večer prezident povedal, že 'šerif Portlandu' ho podporuje. Ako šerif Multnomah County som nikdy Donalda Trumpa nepodporoval a nikdy ho nepodporím," napísal Mike Reese.

Portland sa stal jedným z hlavných ohnísk protestov, ktoré vypukli v reakcii na smrť černocha Georgea Floyda v rukách polície v Minneapolise.

Trump: "Inzulín, ničilo to rodiny ... tá cena. Ja som ju dostal tak nízko, že je to ako voda."

Kontext: Podľa webu STAT , ktorý sa špecializuje na spravodajstvo o zdravotníctve, sa cena inzulínu počas Trumpovho úradovania príliš nezmenila. Jedna fľaštička hormónu, ktorý musia brať niektorí ľudia s cukrovkou, údajne stále stojí asi 300 dolárov, pričom väčšina diabetikov "potrebuje dve až tri na mesiac".

Agentúra AP poznamenáva, že Trumpovi sa nepodarilo v Kongrese presadiť zákony o znížení cien liečiv, zatiaľ čo ráznejšie regulačné opatrenia jeho administratívy v tejto súvislosti zatiaľ neboli uvedené do praxe.

Trump: "Biden kedysi označil černochov za 'superpredátorov'."

Kontext: V roku 1993 pri diskusiách o novom zákone o boji proti kriminalite vtedajší senátor Biden použil slovo predátori, nemierilo však na Afroameričanov, uvádza BBC. Neskorší viceprezident prezentoval všeobecnejšie varovanie ohľadom "predátorov na našich uliciach".

Výraz "superpredátor" použila neskôr v súvislosti so zákonom Hillary Clintonová, pričom hovorila o ľuďoch s väzbami na organizovaný zločin.

Biden: "Pred Bielym domom bol pokojný protest. A čo (Trump) urobil? Vystúpil zo svojho bunkra a nechal armádu použiť slzný plyn."

Kontext: Kandidát Demokratickej strany hovoril o zásahu proti manifestácii, ktorá sa konala 1. júna na námestí pri Bielom dome v nadväznosti na úmrtie Georgea Floyda.

Poriadkové sily podľa všetkého skutočne zasiahli proti nenásilným demonštrantom, chemické prostriedky na rozohnanie davu ale nepoužili príslušníci armády, ale policajné jednotky, uvádza AP.

Zároveň nie sú k dispozícii žiadne dôkazy o tom, že by bol Trump v danú chvíľu v bunkri Bieleho domu.