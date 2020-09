Koronavírus vo svete: Počet obetí v Belgicku presiahol desaťtisíc

Sledujeme dianie vo svete po vyhlásení pandémie. Ako sa vyvíja situácia v krajinách?

30. sep 2020 o 9:17 SITA, TASR, ČTK

Koronavírus vo svete Celkový počet potvrdených prípadov: 33 852 034

Počet vyliečených: 25 157 617

Počet úmrtí: 1 012 743 Zdroj: worldometers.info/coronavirus Aktualizované k 9:15 h

Koronavírus v Európe

Koronavírus v Česku Celkový počet potvrdených prípadov: 67 843

Počet vyliečených: 32 759

Počet úmrtí: 636

V Česku pribudlo v utorok 1965 prípadov ochorenia COVID-19. To je menej, než počas pracovných dní minulého a predminulého týždňa, informovalo české ministerstvo zdravotníctva.

Aktuálne je v Česku nakazených 34 448 ľudí, z ktorých 825 je hospitalizovaných; vo vážnom stave je 187 pacientov. Počet hospitalizovaných v ťažkom stave vzrástol od začiatku septembra viac než päťnásobne.

Celkový počet úmrtí je 636, z toho 211 za september. Septembrová bilancia obetí je vyššia než aprílová, keď zomrelo 206 ľudí.

Najviac zasiahnutý je okres Uherské Hradiště, kde za uplynulý týždeň evidujú 251 prípadov na 100 000 obyvateľov. Nasledujú okresy Pelhřimov a Benešov s 223, resp. 217 infikovanými na 100 000 obyvateľov.

Český minister zdravotníctva Roman Prymula v utorok varoval, že ak sa neprijmú nové opatrenia proti šíreniu nákazy, epidemiologická situácia by mohla na konci októbra ohrozovať kapacity nemocníc v dôsledku vysokého počtu chorých zdravotníkov.

Koronavírus v Belgicku Celkový počet potvrdených prípadov: 117 115

Počet vyliečených: 19 386

Počet úmrtí: 10 001

Počet úmrtí na ochorenie COVID-19 v Belgicku prekonal v stredu hranicu 10 000. Informovala o tom agentúra AFP, ktorá pripomenula, že Belgicko patrí medzi európske krajiny najviac postihnuté pandémiou koronavírusu.

Za uplynulých 24 hodín pribudlo v Belgicku 14 obetí na životoch, čím ich doterajší počet dosiahol 10 001. Počet nakazených stúpol z 115 353 na 117 115, uviedol výskumný inštitút Sciensano.

Počas vrcholiacej pandémie v apríli evidovali v Belgicku po dobu desiatich dní viac než 250 úmrtí denne, pripomína Sciensano. V apríli prekonal počet ľudí, ktorí podľahli koronavírusovej nákaze, hranicu 5 000.

Od leta stúpol v dôsledku zvýšeného počtu testovaných osôb aj počet potvrdených prípadov nákazy, a to najmä v septembri, keď sa ľudia po letných prázdninách vrátili do práce a do škôl.

V posledných dňoch sa od začiatku septembra zvýšili z troch na v priemere sedem až osem denné prírastky v počte úmrtí. Stúpa navyše počet infikovaných spomedzi starších ľudí a osôb so zlým zdravotným stavom.

Pandémia COVID-19 výrazne zasiahla ľudí žijúcich v zhruba 1500 domovoch starostlivosti, kde registrovali zhruba polovicu zo všetkých úmrtí, ako vyplýva z oficiálnych štatistík.

Toto číslo predstavuje až dve tretiny (64 percent), ak sa započítavajú aj rezidenti týchto zariadení, ktorí zomreli v nemocniciach, uvádzajú Lekári bez hraníc (MSF).