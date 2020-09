Do základných škôl v New Yorku sa vrátili žiaci

Do konca týždňa by mohlo byť späť v newyorských triedach až pol milióna detí.

29. sep 2020 o 21:39 TASR

Deti vchádzajú do školy v Brookylne. (Zdroj: SITA/AP)

NEW YORK. Žiaci prvého stupňa základných škôl v meste New York sa v utorok opäť vrátili do školských lavíc.

Informovala o tom agentúra DPA s tým, že na mnohých iných miestach v USA si školy namiesto priameho kontaktu zvolili nateraz pre pandémiu nového koronavírusu len diaľkovú výučbu.

Dva razy presunutý návrat do tried

Do tried sa v New Yorku majú neskôr v tomto týždni fyzicky vrátiť aj žiaci druhého stupňa základných škôl a tiež stredoškoláci.

Starosta New Yorku Bill de Blasio označil otvorenie škôl za "veľkú chvíľu" pre mesto a dodal, že do konca tohto týždňa by mohlo byť späť v newyorských školských laviciach až pol milióna detí.

De Blasio spôsobil v poslednom čase zmätok, keď až dvakrát posúval začatie výučby na školách, a to okrem iného pre nedostatok personálu či problémy s ventiláciou, pripomína DPA.

Kombinovaná výučba

Väčšina žiakov, ktorým sa školský rok začal už minulý týždeň virtuálnou výučbou, sa do tried teraz vracia prvýkrát od marca, keď ich školy v dôsledku pandémie zatvorili.

Výučba bude ale aj po otvorení škôl prebiehať tzv. zmiešanou formou, v rámci ktorej absolvujú žiaci časť vyučovania naživo a časť len virtuálne.

Vyše polovica štátnych škôl v New Yorku sa pritom aj napriek možnosti opätovného otvorenia rozhodla pokračovať výhradne vo virtuálnom systéme výučby, keďže si to zvolila väčšina rodičov tamojších žiakov.

Uviedla to televízia ABC7 s odvolaním sa na údaje newyorského rezortu školstva.

K otvoreniu škôl v New Yorku došlo v čase, keď mesto vo viacerých štvrtiach zažíva opätovný nárast prípadov nákazy koronavírusom.

New York bol svojho času v rámci USA epicentrom nákazy, pandémiu však v uplynulých mesiacoch dostal pod kontrolu, uvádza DPA.