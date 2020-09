Holandsko sprísňuje opatrenia, zatiaľ na tri týždne

Za posledný deň pribudlo v Holandsku takmer tritisíc nakazených.

28. sep 2020 o 21:12 TASR

HAAG. Holandsko vzhľadom na nárast prípadov nákazy novým koronavírusom sprísňuje epidemiologické opatrenia zatiaľ na tri týždne, oznámil v pondelok premiér Mark Rutte.

Informovala o tom agentúra DPA.

"Každý videl tie alarmujúce správy," povedal Rutte, podľa ktorého musia byť z vývoja situácie vyvodené dôsledky.

Od utorkového večera sa budú všetky športové podujatia v krajine musieť konať bez publika. Kaviarne a reštaurácie budú môcť byť otvorené do 22.00 h, pričom od 21.00 h nemôžu vpúšťať dnu nových hostí. Tých bude môcť byť v prevádzke vnútri najviac len 30 a vonku 40.

Pre všetky "kontaktné povolania" ako kaderníci alebo maséri bude povinná registrácia klientov. Ochrana úst a nosa bude v obchodoch odporúčaná, nie však povinnosťou, uvádza DPA s konštatovaním, že Holandsko dosiaľ k tvárovým rúškam pristupuje skôr zdráhavo.

Ľudia by okrem toho podľa nových nariadení mali mať doma naraz najviac troch návštevníkov. Holandská vláda tiež odporúča, aby sa znova stala štandardom práca z domu, píše agentúra AFP.

"Buď sa nám podarí znížiť počet infekcií, alebo to nedokážeme," povedal minister zdravotníctva Hugo de Jonge. "Potom budú potrebné prísnejšie opatrenia," dodal s tým, že by to mohlo znamenať zastavenie chodu celých sektorov gastronómie, športu a kultúry a krajina by tak znova smerovala k tzv. lockdownu.

Počet nových prípadov ochorenia Covid-19 v Holandsku v uplynulých týždňoch stúpa. V krajine za posledných 24 hodín zaznamenali 2921 novoinfikovaných, čo je mierny pokles oproti 2996 prípadov potvrdeným v nedeľu, informovala agentúra AP.

Krajina so 17,5 milióna obyvateľov eviduje od začiatku pandémie vyše 114 500 prípadov nákazy a 6380 súvisiacich úmrtí.