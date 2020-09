Bezpečnostná rada OSN by mala rokovať o situácii v Karabachu

V regióne sa stupňuje napätie medzi Arménskom a Azerbajdžanom.

28. sep 2020 o 19:39 TASR

NEW YORK. Bezpečnostná rada OSN (BR OSN) by mala v utorok mimoriadne zasadnúť za zatvorenými dverami v súvislosti so situáciou v Náhornom Karabachu, informovala v pondelok agentúra AFP s odvolaním sa na diplomatické zdroje.

Článok pokračuje pod video reklamou

O mimoriadne zasadnutie požiadali Francúzsko a Nemecko. Ďalší európski členovia rady - Belgicko, Británia a Estónsko - tento krok podporujú, uviedli diplomatické zdroje.

Súvisiaci článok Na Kaukaz sa vrátila vojna. Prečo sa bojuje o Náhorný Karabach? Čítajte

Boje medzi arménskymi separatistami a azerbajdžanskou armádou, ktoré v Náhornom Karabachu prebiehajú od nedele, si už vyžiadali desiatky mŕtvych a stovky zranených.

Azerbajdžan v reakcii na boje vyhlásil stanné právo, platiace od pondelka, a tiež nočný zákaz vychádzania (od 21.00 h do 06.00 h) v hlavnom meste Baku a niekoľkých ďalších mestách a okresoch, ktoré sú blízkosti frontovej línie v Náhornom Karabachu.

Náhorný Karabach (Náhorná karabašská republika) je medzinárodne neuznaný štát na území Azerbajdžanu pod vojenskou kontrolou Arménska. O územie Náhorného Karabachu, kde približne 95 percent obyvateľstva tvoria Arméni, vedú Arménsko a Azerbajdžan dlhoročný spor.

BR OSN má celkovo päť stálych a desať nestálych členov. Stáli členovia - Británia, Čína, Francúzsko, Rusko a Spojené štáty - boli určení už na konci druhej svetovej vojny.

Valné zhromaždenie OSN každý rok volí nových päť nestálych členov na dvojročné obdobie. Nestálymi členmi sú v súčasnosti Belgicko, Dominikánska republika, Estónsko, Indonézia, Juhoafrická republika, Nemecko, Niger, Svätý Vincent a Grenadíny, Tunisko a Vietnam.