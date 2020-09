Peking sľúbil chrániť whistleblowerov, namiesto trestu sľubuje odmeny

K iniciatíve sa už pridalo aj mesto Šen-čen.

28. sep 2020 o 12:59 TASR

Článok pokračuje pod video reklamou

Všetky články, ktoré informujú o mimoriadnych opatreniach a základných zdravotníckych informáciách o novom koronavíruse, budú na SME.sk odomknuté a prístupné pre každého. Považujeme to totiž za verejný záujem. Ak chcete podporiť novinárov a serióznu i overenú žurnalistiku, môžete tak urobiť kúpou predplatného →

PEKING. Čínska metropola Peking prisľúbila, že bude chrániť svojich občanov, ktorí zverejnia utajené informácie obsahujúce také skutočnosti, čo by predstavovali hrozbu pre verejné zdravie.

Čína tak reaguje na kritiku zakročenia proti zdravotnému personálu, ktorý ešte na začiatku koronavírusovej pandémie informoval o závažných následkoch situácie.

Odmena namiesto trestu

Súvisiaci článok Koronavírus vo svete: Počet obetí ochorenia Covid-19 presiahol milión Čítajte

Predstavitelia mesta sa v pondelok vyjadrili, že budú dbať na bezpečnosť a dodržanie ľudských práv týchto whistleblowerov, a dodali, že im za ich činy bude poskytnutá aj určitá odmena.

V krajných prípadoch, ktoré bližšie nešpecifikovali, by mohli pracovníci narušiť štandardný postup a nahlásiť zdravotné riziká priamo na miestnej samospráve.

V prípade, že by sa informácia ukázala ako nepravdivá, ale nenahlásili by ju so "zákerným úmyslom", im nebude hroziť trest, približuje Reuters.

Kritici už dlhšie vinia čínsku vládu z toho, že jednotlivým samosprávam neudeľuje dostatok právomocí a financií potrebných na rýchly zásah v prípade prudkého nárastu prípadov nákazy koronavírusom.

Z klamára národný hrdina

Najtvrdšiu kritiku si vyslúžilo stredočínske mesto Wu-chan, kde sa celosvetovo prvý prípad koronavírusu objavil vlani v decembri.

Hnev verejnosti vyvolal najmä tamojší prípad 34-ročného lekára Li Wen-lianga, ktorý koncom decembra varoval svojich kolegov pred záhadným vírusom spôsobujúcim zápal pľúc.

Keď sa jeho správa dostala do povedomia ľudí, úrady ho obvinili zo šírenia lživých informácií. On sám sa nakoniec koronavírusom nakazil a 6. februára vydali čínske štátne médiá správu o jeho úmrtí.

Peking ho medzitým vyhlásil za národného hrdinu a súčasne začal potláčať väčšinu odporu a kritiky, ktorú lekárova smrť spustila.

K iniciatíve Pekingu sa minulý mesiac pridalo aj mesto Šen-čen, ktoré na základe nového nariadenia povoľuje zdravotníkom zverejňovať informácie o infekčných chorobách.

Taktiež udelilo miestnym úradom viac právomocí, aby voči šíreniu nákazy vedeli rýchlejšie zasiahnuť.