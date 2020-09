Koronavírus vo svete: V Indii sa ochorením Covid-19 nakazilo vyše šesť miliónov osôb

Sledujeme dianie vo svete po vyhlásení pandémie koronavírusu. Ako sa vyvíja situácia v krajinách?

28. sep 2020 o 7:47 (aktualizované 28. sep 2020 o 8:27) TASR

Koronavírus vo svete Celkový počet potvrdených prípadov: 33 307 363 Počet vyliečených: 24 638 480 Počet úmrtí: 1 002 401 Zdroj: worldometers stav 7:30

Koronavírus v Európe

Koronavírus v Česku Celkový počet potvrdených prípadov: 27 004 Počet vyliečených: 24 632 Počet úmrtí: 875

V Českej republike pribudlo v nedeľu 1 305 prípadov nákazy novým druhom koronavírusu.

Ich celkový počet tak stúpol na 64 597, vyplýva to z údajov zverejnených v pondelok ráno na webe ministerstva zdravotníctva.

V porovnaní s 1983 prípadmi za sobotu ide o výrazný pokles, no ten súvisí aj s menším počtom testov vykonaných počas víkendu.

V dôsledku nákazy doteraz zomrelo 606 ľudí, uzdravilo sa 31.268 osôb. Počet aktívnych prípadov dosiahol 32 723.

Aktuálne je hospitalizovaných 802 osôb a vykonalo sa ďalších 15 187 testov (údaje platné k nedeľňajšej 18.37 h).

Český minister zdravotníctva Roman Prymula v nedeľu uviedol, že uvažuje o obmedzení zhromažďovania na maximálne desať až 20 ľudí.

Zatiaľ nemieni zatvárať základne školy, u stredných škôl sa bude viesť diskusia o zavedení dištančnej výučby s výnimkou prvých ročníkov.

Chce rokovať s ministrom školstva Robertom Plagom o dočasnom zrušení výučby hudobnej výchovy a telocviku, pri ktorých žiaci nemusia nosiť rúška.

Koronavírus v Nemecku Celkový počet potvrdených prípadov: 286 338 Počet vyliečených: 250 800 Počet úmrtí: 9 534

Na zavedenie celoplošného koronavírusového semaforu v Nemecku vyzval v rozhovore pre pondelňajšie vydanie denníka Süddeutsche Zeitung bavorský premiér Markus Söder.

"Teraz potrebujeme záväzné, primerané a spoľahlivé pravidlá na zimu," povedal Söder.

Söder navrhuje, aby sa farba koronavírusového semaforu zmenila zo zelenej na žltú vtedy, keď počet nakazených v určitom okrese dosiahne za sedem dní 35 na 100 000 obyvateľov.

Ak by sa počet infikovaných osôb zvýšil na 50 na 100 000 obyvateľov, mal by sa počet účastníkov súkromných podujatí podľa Södera znížiť na štvrtinu z aktuálne povoleného množstva.

Ako ďalšie možné opatrenia uvádza obmedzenia predaja alkoholu či otváracích hodín prevádzok. Ľudia by mali takisto povinne nosiť rúška na verejných priestranstvách, kde je ťažké zachovať odstup.

Počet nakazených v Bavorsku podľa údajov tamojšej vlády stúpol zo soboty na nedeľu o 111, pričom 88 z nich sa infikovalo na dovedna troch súkromných podujatiach. Jedným z nich bola svadba, na ktorej sa nakazilo 46 ľudí.

Inštitút Roberta Kocha (RKI) v nedeľu ráno zverejnil, že za predošlých 24 hodín sa koronavírusom nakazilo 1 411 ľudí. V sobotu hlásilo Nemecko 2 507 prípadov, čo predstavovalo najvyšší počet od apríla. V pondelok RKI pre technický problém zatiaľ nové počty nakazených nezverejnil.

Koronavírus v Ázii

Koronavírus v Indii Celkový počet potvrdených prípadov: 6 074 702 Počet vyliečených: 5 016 520 Počet úmrtí: 95 574

Počet potvrdených prípadov nákazy novým druhom koronavírusu v Indii prekročil v hranicu šiestich miliónov.

Uviedla to v pondelok agentúra AP s odvolanom sa na údaje ministerstva zdravotníctva.

India sa tak po USA stala druhou krajinou na svete, ktorá prekonala hranicu šesť miliónov nakazených. Viac ako päť miliónov infikovaných zaznamenala India 16. septembra.

V druhej najľudnatejšej krajine na svete pribudlo za uplynulých 24 hodín 82 170 nových prípadoch nákazy, čím ich celkový počet dosiahol 60 744 703.

V rovnakom období pribudlo tiež najmenej 1039 úmrtí, ich celkový počet sa tak zvýšil na 95 542.

Pozitívne výsledky testov pribúdajú v Indii v súčasnosti rýchlejšie ako kdekoľvek inde na svete.

Očakáva sa, že India sa v najbližších týždňoch stane krajinou najviac postihnutou pandémiou a v počte nakazených prekoná aj USA, kde majú viac ako sedem miliónov nakazených.

India momentálne drží primát v najvyššom počte zotavených pacientov na svete. Z ochorenia COVID-19 sa tam vyliečilo už viac ako päť miliónov ľudí.

Koronavírus v Oceánii

Koronavírus v Austrálii Celkový počet potvrdených prípadov: 27 004 Počet vyliečených: 24 632 Počet úmrtí: 875

Takmer dva mesiace trvajúce sprísnené karanténne opatrenia v austrálskom štáte Viktória a jeho metropole Melbourne bol v pondelok uvoľnené, keďže počet nových prípadov nákazy novým druhom koronavírusu klesol na najnižšiu úroveň od začiatku júna.

Za uplynulých 24 hodín bolo v tejto pandémiou najviac postihnutej časti Austrálie zaznamenaných len päť nových infikovaných osôb.

Hlásené boli tri nové úmrtia, takže celkový počet obetí vo Viktórii sa zvýšil na 787 a v celej Austrálii na 875, uviedla agentúra DPA.

Premiér Viktórie Daniel Andrews v nedeľu avizoval zmiernenie niektorých sprísnených opatrení, ktoré od 2. augusta platili aj pre 4,9 milióna obyvateľov Melbourne, keď denný nárast prípadov prekročil hranicu 700.

Okrem iného sa ruší nočný zákaz vychádzania platný od 21.00 h do 05.00 h. Všetky obmedzenia pohybu však budú zrušené najskôr 19. októbra.

Okolo 130 000 ľudí sa síce bude môcť vrátiť do práce, no na športové aktivity sú naďalej vyhradené dve hodiny denne vo vzdialenosti do päť kilometrov od bydliska. Povolené sú stretnutia maximálne piatich osôb z dvoch domácností v exteriéri.

Zároveň boli zavedené nové pokuty za porušenie pravidiel. Za nepovolené zhromažďovanie ľudí vonku alebo v uzavretých miestnostiach hrozí pokuta v prepočte približne 3000 eur.

Andrews zároveň dôrazne varoval pred poľavením v boji proti vírusu: "Ak budeme neopatrní a budeme sa tváriť, že je koniec, vymkne sa nám to spod kontroly."

