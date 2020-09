Spolitizovaný pohreb sudkyne. Biden prišiel, rupublikáni pozvanie neprijali

Rakvu významnej sudkyne Ginsburgovej vystavili v Kapitole so štátnymi poctami.

25. sep 2020 o 21:29 TASR

WASHINGTON. Rakvu s pozostatkami zosnulej sudkyne amerického Najvyššieho súdu Ruth Baderovej Ginsburgovej vystavili v piatok v priestoroch washingtonského Kapitolu so štátnymi poctami. Informovala o tom agentúra DPA.

Nedávno zosnulá sudkyňa je prvou ženou a zároveň prvou Američankou židovského pôvodu, ktorej sa dostalo takejto pocty.

Biden prišiel, rupublikáni pozvanie neprijali

Na smútočnej ceremónii v sídle amerického Kongresu sa zúčastnili členovia oboch komôr zákonodarného zboru a predstavitelia armády, a tiež príbuzní a priatelia zosnulej.

Medzi účastníkmi nechýbal ani demokratický prezidentský kandidát Joe Biden a viceprezidentská kandidátka Kamala Harrisová.

Na ceremóniu prišlo mnoho demokratických kongresmanov, chýbala väčšina popredných predstaviteľov Republikánskej strany. Pozvanie dostal aj líder republikánskej väčšiny v Senáte Mitch McConnell, avšak neprišiel.

Rozlúčke oficiálne predsedala demokratická šéfka Snemovne reprezentantov Nancy Pelosiová.

Smútočnú reč predniesla rabínka Lauren Holtzblattová, ktorá zároveň odrecitovala modlitbu v hebrejčine. "Dnes trúchlime - zajtra však musíme pokračovať v šírení odkazu (boja za spravodlivosť) sudkyne Ginsburgovej," povedala.

Ginsburgová bojovala za práva žien

Ceremónia prebehla za dodržania opatrení proti šíreniu nového koronavírusu. Obrady prebehli v skrátenej podobe a účastníci mali na tvári rúška a dodržiavali odstupy.

Prezident USA Donald Trump si pamiatku zosnulej sudkyne uctil už vo štvrtok pri vstupe do budovy Najvyššieho súdu.

Ginsburgová, ktorá zomrela minulý piatok (18. septembra) vo veku 87 rokov, sa počas svojej kariéry advokátky a neskôr sudkyne venovala najmä prípadom diskriminácie na základe pohlavia a bola výraznou bojovníčkou za práva žien.

Spor o nástupcovi aj termíne menovania

Po jej smrti sa takmer okamžite medzi republikánmi strhla diskusia o tom, kto by ju mal vo funkcii sudkyne nahradiť.

Demokrati však chcú s vymenovaním počkať a apelujú, aby tak urobil až nastávajúci prezident, ktorý bude známy po vyhlásení výsledkov volieb z 3. novembra.

Americký prezident Donald Trump však tieto výzvy ingoruje a meno svojho nominanta plánuje oznámiť už túto sobotu.

Trvá tiež na tom, že Senát musí o nástupcovi, resp. nástupkyni Ginsburgovej hlasovať ešte pred voľbami. Podľa očakávaní by sa hlasovanie malo konať koncom októbra.

Druhá žena na Najvyššom súde

Zosnulú sudkyňu vymenoval do funkcie v roku 1993 prezident Bill Clinton ako vôbec druhú ženu, ktorá získala post na najvyššej súdnej inštancii USA. Pochovaná bude na budúci týždeň na Arlingtonskom národnom cintoríne v americkom štáte Washington.

Vo washingronskom Kapitole doteraz so štátnymi poctami vystavili rakvy približne 30 ľudí - najmä prezidentov, viceprezidentov a členov americkej vlády. Štátne pocty zahŕňajú sprievod pozostávajúci z príslušníkov americkej armády, uvádza na svojej webovej stránke denník The New York Times.