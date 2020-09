Čína bude na budúci rok schopná vyrobiť miliardu vakcín proti COVID-19

Krajina prijala program razantnej podpory výstavby nových závodov.

25. sep 2020 o 17:44 SITA

PEKING. Čína bude mať na budúci rok výrobné kapacity na produkciu viac ako miliardy vakcín proti kornavírusu po tom, ako vláda prijala program razantnej podpory výstavby nových závodov.

Povedal to v piatok Čeng Čung-wej z čínskej Národnej zdravotníckej komisie. Do konca tohto roka by výrobná kapacita krajiny podľa jeho slov mala dosiahnuť úroveň 610 miliónov dávok vakcíny.

"Na budúci rok naša ročná kapacita dosiahne viac ako 1 miliardu dávok," povedal Čeng Čung-wej na tlačovej konferencii.

Dodal, že pri distribúcií vakcín budú uprednostnené také skupiny, ako sú zdravotníci, pracovníci na hraničných priechodoch a starší ľudia, a potom budú očkovacie látky dostupné aj širšej verejnosti.

V Číne na ľuďoch testujú jedenásť rôznych vakcín proti koronavírusu, pričom štyri z nich sú už v tretej, záverečnej etape testovania.

Miliardu vakcín plánuje v budúcom roku produkovať aj americký farmaceutický gigant Pfizer a tiež americký výrobca liekov Moderna.