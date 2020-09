Švajčiari sa chcú zavrieť aj pred cudzincami z EÚ, rozhodnú v referende

Občanov Únie by malo vo Švajčiarsku ubudnúť.

25. sep 2020 o 14:38 Lukáš Onderčanin

BERN, BRATISLAVA. Švajčiari v nedeľu rozhodnú o tom, či obmedzia počet občanov EÚ, ktorí môžu prísť do krajiny pracovať a žiť.

Ak by návrh nacionalistickej Švajčiarskej ľudovej strany (SVP) prešiel, problém by mohli mať aj Slováci, ktorí by chceli do alpskej krajiny ísť za prácou.

Článok pokračuje pod video reklamou

Strana sa totiž v referende pýta na vypovedanie zmluvy o voľnom pohybe, ktorá platí s Európskou úniou. Niektoré médiá prirovnávajú tento krok k referendu o brexite.

Výsledok môže prekvapiť

Vo Švajčiarsku žije podľa vládnych štatistík 2,1 milióna cudzincov, z toho 1,4 milióna tvoria občania EÚ a Islandu, Nórska a Lichtenštajnska. Strana tvrdí, že krajina má právo na to, aby si určila, aký maximálny počet cudzincov do nej môže prísť.