New York bude preverovať vakcíny schválené federálnou vládou

Kontrola vakcín je spolitizovaná, obáva sa newyorský guvernér Andrew Cuomo.

25. sep 2020 o 6:28 TASR

NEW YORK. Guvernér amerického štátu New York Andrew Cuomo vo štvrtok vyhlásil, že New York bude nezávisle preverovať každú vakcínu na koronavírus, ktorú schváli administratíva prezidenta Donalda Trumpa.

Dôvodom je podľa jeho slov to, že proces kontroly vakcín je spolitizovaný. Informovala o tom agentúra DPA.

"Spôsob, akým federálna vláda zaobchádza s vakcínou (vyvoláva) vážne otázky, či vakcína bola alebo nebola spolitizovaná," povedal Cuomo na tlačovom brífingu. "Úprimne, nebudem veriť názoru federálnej vlády," vyhlásil.

Cuomo uviedol, že štát New York vytvorí na preverovanie jednotlivých vakcín kontrolný výbor, ktorý bude spadať pod tamojší rezort zdravotníctva.

Trump v stredu poznamenal, že "možno schváli a možno neschváli" pravidlá sprísňujúce normy pre schvaľovanie vakcín. "To znie ako politický krok," citovala Cuoma agentúra AFP.

Trump minulý týždeň povedal, že vakcína na ochorenie COVID-19 by mohla byť pripravená na distribúciu ešte pred nastávajúcimi prezidentskými voľbami, ktoré sa majú uskutočniť 3. novembra. Viacero popredných zdravotníckych expertov sa však vyjadrilo, že očkovacia látka bude zrejme všeobecne dostupná až od polovice roku 2021.

Hoci štát New York nemá právomoc schvaľovať vakcínu na koronavírus, ktorá je regulovaná na federálnej úrovni, Cuomo bude mať dosah na to, ako je vakcína distribuovaná v rámci štátu.

Len 51 percent Američanov v prieskume verejnej mienky inštitútu Pew Research Center zverejneného minulý týždeň uviedlo, že by sa rozhodne alebo pravdepodobne dalo zaočkovať proti koronavírusu, ak by bola v súčasnosti dostupná vakcína.

Na následky ochorenia COVID-19 zomrelo v Spojených štátoch už viac ako 200-tisíc ľudí.