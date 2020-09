Vystrašili ich kolabujúce nemocnice. Taliansko sa z prvej vlny poučilo

Nové prípady pribúdajú pomalšie ako v iných krajinách.

24. sep 2020 o 17:44 Lukáš Onderčanin

Článok pokračuje pod video reklamou

MILÁNO, BRATISLAVA. Posledný februárový týždeň hlásili z Talianska prvých tisíc prípadov nákazy koronavírusom. Pomaly sa zatvárali prvé školy aj niektoré obce. O mesiac neskôr, 27. marca, už za deň lekári odhalili takmer šesťtisíc infikovaných a v ten deň ochoreniu podľahlo rekordných 921 ľudí.

Na severe Talianska boli zatvorené obchody aj reštaurácie, nemocnice kolabovali, márnice nestíhali a v mnohých regiónoch vyhlásili zákaz vychádzania.

Pol roka po tom, čo si Taliansko pretrpelo jednu z najhoršie prebiehajúcich fáz pandémie v Európe, sa krajine darí tlmiť druhú vlnu koronavírusu.

Kým v Španielsku či Francúzsku v posledných dňoch denné prírastky nakazených prekračujú 10-tisíc, v Taliansku napriek vyše stotisíc testom denne pribúda len okolo 1500 prípadov.

Taliani tvrdia, že z prvej fázy sa poučili a sú disciplinovanejší.

Obmedzenia pomohli

Matka Lorenza Pirovana z Mantovy v talianskom Lombardsku dostala koronavírus v marci, keď boli nemocnice v regióne preplnené a denne v krajine pribúdali tisícky nových prípadov. V nemocnici strávila niekoľko týždňov. „Bolo to v najhoršom období. Som si istý, že ak by Covid-19 mala teraz, zrejme by nebolo nutné ísť do nemocnice,“ hovorí Pirovano, novinár žijúci v Miláne.