Leyenová rokuje s lídrami V4, Matoviča zastupuje Babiš

Krajiny V4 odmietajú povinné relokácie utečencov a žiadateľov o azyl.

24. sep 2020 o 11:44 (aktualizované 24. sep 2020 o 12:06) TASR, SITA

BRUSEL. Slovenského premiéra Igora Matoviča zastupoval v Bruseli na stretnutí premiérov krajín Vyšehradskej štvorky (V4) s predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou vo štvrtok predpoludním český premiér Andrej Babiš.

"Kvôli pracovnému programu predsedu vlády na Slovensku a stretnutiu s prezidentom Ukrajiny Volodymyrom Zelenským sa premiér nezúčastňuje stretnutia V4 v Bruseli. Zastupovaním Slovenska je poverený predseda vlády Českej republiky Andrej Babiš," uviedol Úrad vlády SR.

Babiš má problém s migrantmi a emisiami

Andrej Babiš pred stretnutím s von der Leyenovou odmietol najnovšie plány Európskej únie týkajúce sa zaobchádzania s migrantmi a znižovania uhlíkových emisií.



"Mám s tým veľký problém," uviedol Babiš pred odchodom z Prahy do Bruselu.

"Na prvý pohľad sa zdá, že Európska komisia stále nepochopila, že na zastavenie nelegálnej migrácie musíme zabrániť nelegálnym migrantom, aby sa vôbec dostali na európsku pôdu," poznamenal 66-ročný rodák z Bratislavy.

Babiš odmieta aj návrh, aby štáty, ktoré nie sú ochotné prijímať migrantov, zabezpečovali ich repatriáciu späť do vlasti. "Je to zásadný nezmysel, pretože nemôžeme vrátiť migrantov, ak ich neprijmeme," dodal.



Babiš kritizoval aj plán EÚ týkajúci sa nulových emisií skleníkových plynov do roku 2050, ktorý predstavili minulý týždeň a medzičasom ho už odsúdili v Poľsku.

"Tento návrh je pre Českú republiku absolútne nereálny. Nie sme schopní ho dodržať," skonštatoval Babiš.

Témou je aj dlhodobý rozpočet

Vedúci predstavitelia krajín V4 majú v Bruseli s von der Leyenovou naplánované rokovania zamerané na dlhodobý rozpočet EÚ, ozdravný fond po koronakríze v hodnote 750 miliárd eur i na nový Pakt o migrácii a azyle, ktorý v stredu predstavila eurokomisia.

V Bruseli sa mal konať od štvrtka mimoriadny summit EÚ. Keďže predseda Európskej rady Charles Michel bol vystavený novému typu koronavírusu, tohtotýždňový summit preložili o týždeň.