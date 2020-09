Korčok: Odmietam konšpirácie, že bez Únie by nám bolo lepšie

Únia nie sú len fondy, diaľnice a čističky, odkázal minister zahraničných vecí parlamentu.

24. sep 2020 o 10:25 Lukáš Onderčanin

BRATISLAVA. Slovensko nemá priestor na experimenty a musí jasne ukázať, že patrí na politický Západ.

V prejave k cieľom zahraničnej a európskej politiky Slovenska to vo štvrtok v NRSR povedal minister zahraničných vecí SR Ivan Korčok.

„Politický západ, so všetkými problémami, dnes stelesňuje to, čo dáva predpoklad pre prosperitu a bezpečnosť. Nevidím preto priestor na experimenty a úprimne, nerozumiem hlasom volajúcim po tom, aby sme patrili niekde medzi, pretože v tomto prípade to znamená nepatriť nikde. A to v dnešnom nestabilnom svete nie je dobrá alternatíva,“ povedal minister.

Korčok v prejave k schvaľovaniu dokumentu Zahraničná a európska politika Slovenskej republiky v roku 2020 kritizoval konšpirácie, ktoré útočia na Európsku úniu aj Spojené štáty a upozornil na rozličné postoje Číny aj Ruska.

Fabulácie o Únii

Korčoka mrzí, že rôzne vplyvy sa snažia oslabiť slovenské členstvo v medzinárodných organizáciách ako je Európska únia či NATO.