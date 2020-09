Bývalý bieloruský veľvyslanec na Slovensku navrhol založiť hnutie Som občan

23. sep 2020 o 20:34 TASR

MINSK. Bývalý veľvyslanec Bieloruska v SR Igor Leščeňa prišiel s iniciatívou na založenie hnutia, ktoré nazval Som občan, a navrhol začať o tom verejnú diskusiu.

Podľa spravodajského portálu TUT.by Leščeňa vysvetlil, že podľa jeho názoru v súčasnej situácii chýba v Bielorusku hnutie otvorené širokej verejnosti, ktoré by vzniklo v súlade so zákonmi a dokázalo by zaujať postoj k závažným témam.

Leščeňa vyzval na dialóg

Ako príklad spomenul vyšetrovanie prípadov policajnej brutality, ale aj o diskusiu o budúcnosti Bieloruska vrátane reformy štátneho zriadenia.

Bývalý diplomat poukázal na súčasné pomery v Bielorusku a označil za neobvyklé, že terajšie bieloruské vedenie diskutuje o otázkach dôležitých pre spoločnosť "iba s organizáciami a stranami, ktoré samé vytvorilo alebo podporuje".

Leščeňa vyzval aj na dialóg v spoločnosti, v ktorej podľa jeho názoru došlo k veľkému rozkolu, a vyslovil sa za zachovanie všetkého "dobrého a pozitívneho, čo sa za posledných 26 rokov vytvorilo". Dodal, že by chcel vidieť Bielorusko ako prosperujúci štát.

Leščeňu odvolal Lukašenko za podporu protestov

Leščeňa rezignoval z postu veľvyslanca na Slovensku 18. augusta. Stalo sa tak po tom, čo podporil občanov Bieloruska protestujúcich proti výsledkom prezidentských volieb z 9. augusta, v ktorých podľa oficiálnych výsledkov zvíťazil úradujúci prezident Alexandr Lukašenko.

Koncom augusta Lukašenko podpísal výnos, ktorým Leščeňu odvolal z funkcie. V polovici septembra bol Leščeňa zbavený diplomatickej hodnosti mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca.