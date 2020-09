Trump ponúkol Assangeovi milosť výmenou za zdroje uniknutých údajov

Assange v britskej väznici bojuje proti vydaniu do USA.

19. sep 2020 o 5:21 TASR

LONDÝN. Advokátka zakladateľa webovej stránky WikiLeaks v piatok na londýnskym súde uviedla, že jej klient Julian Assange dostal od USA ponuku, ktorá by bola prospešná pre obe strany - ak Assange odhalí zdroj uniknutých údajov Demokratického národného výboru (DNC) spred amerických volieb v roku 2016, vyhne sa extradícii.

Informovala o tom tlačová agentúra AP.

Austrálčana Assangea zadržiavajú v britskej väznici, kým bojuje proti svojmu vydaniu do Spojených štátov pre obvinenia zo špionáže.

Návrh prospešný pre obe strany?

Advokátka Jennifer Robinsonová zastupuje WikiLeaks už desať rokov. V piatok na súde v Londýne odovzdala písomnú správu, v ktorej sa píše, že Assange dostal spomínanú ponuku 15. augusta 2017 počas stretnutia s bývalým republikánskym kongresmanom Danom Rohrabacherom a Trumpovym kolegom Charlesom Johnsonom.

Podľa Robinsonovej prišli Rohrabacher a Johnson na stretnutie s Assangeovým tímom "v Trumpovom mene" a ubezpečovali ich, že o ich stretnutí prezident vie a ich príchod schválil.

Robinsonová tvrdila, že kongresmana videli na návšteve obžalovaného Assangea, keď žil v exile na ekvádorskom veľvyslanectve v Londýne. Rohrabacher tam podľa nej prišiel za Assangeom pre to, aby s ním prediskutoval "to, čo by mohlo byť potrebné pre jeho prepustenie".

Zároveň mu predstavil návrh prospešný pre všetky strany ("win-win"), ktorý by Assangeovi umožnil opustiť ambasádu a "pokračovať vo svojom živote" bez obáv z toho, že ho vydajú do USA.

"Návrh kongresmana Rohrabachera bol, že ak Assange odhalí zdroj volebných dokumentov z roku 2016, dostane istú formu milosti, záruku alebo dohodu, čo by prezidentovi Trumpovi prospelo politicky a zároveň by zabránilo (Assangeovej) obžalobe a jeho vydaniu do USA," uviedla Robinsonová.

Verdikt sa očakáva v októbri

Podľa nej chcel Rohrabacher vyriešiť otázku údajnej účasti Ruska na úniku emailov DNC. Assange však zdroj úniku neuviedol.

"Samozrejme neakceptujeme pravdivosť toho, čo tvrdia ostatní," reagoval na Robinsonovej správu advokát James Lewis, ktorý na trestnom súde v Old Bailey v Londýne zastupuje stranu USA.

Už vo februári Assange vyhlásil, že plánuje na súdnom extradičnom pojednávaní vyhlásiť, že administratíva amerického prezidenta mu ponúkla milosť. Vtedy však Assange uviedol, že podmienkou milosti bolo, aby tvrdil, že Rusko sa nepodieľalo na úniku emailov DNC počas kampane pred voľbami v roku 2016.

Biely dom vtedy vydal vyhlásenie popierajúce toto tvrdenie Assangeových právnikov.

Extradičné súdne konanie na trestnom súde Old Bailey v Londýne sa začalo 7. septembra a verdikt by mal byť vynesený začiatkom októbra.