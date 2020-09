Vyjednávači nekomentovali výsledky rokovaní o brexitovej dohode

Ďalšie oficiálne kolo rokovaní sa uskutoční v Bruseli 28. septembra.

18. sep 2020 o 8:13 SITA

BRUSEL. Hlavní vyjednávači obchodných rokovaní medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom sa vo štvrtok stretli v Bruseli, aby sa pokúsili posunúť vpred dialóg o obchodnej dohode, ktorá by mala zmierniť ekonomický dopad brexitu.

Michel Barnier spoločne s britským náprotivkom Davidom Frostom rokovali v centrále Európskej únie.

Po približne dvoch hodinách Frost odišiel bez toho, aby sa pristavil pri prítomných novinároch. EÚ poskytla stanovisko prostredníctvom hovorcu Erica Mamera.

"Michel Barnier ukázal, že aj v prípade mimoriadne zložitých a politicky citlivých otázok rokujeme v úplne dobrej viere," poznamenal. Ďalšie oficiálne kolo rokovaní sa uskutoční v Bruseli 28. septembra.

Vláda britského premiéra Borisa Johnsona nedávno prišla s kontroverzným plánom porušiť vyrokovanú dohodu o brexite.

Navrhovanú legislatívu označuje za akúsi záchrannú sieť v prípade, ak by Spojené kráľovstvo a Európska únia do konca roka neuzavreli obchodnú dohodu.

Legislatíva, o ktorej samotná vláda priznala, že porušuje medzinárodné právo, vyvolala rozhorčenie v únii, britskej opozícii aj medzi Johnsonovými straníckymi kolegami.

Keďže vláda zatiaľ ani náznakom nehodlá ustúpiť zo svojich pozícií, rastú obavy, že by v priebehu niekoľkých týždňov mohli stroskotať rokovania o obchodnej dohode medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom.

Kontroverzný zákon sa týka takzvaného Severoírskeho protokolu, ktorý je zameraný na to, aby medzi Severným Írskom a Írskou republikou zostali otvorené hranice.

Kritici upozorňujú, že porušuje medzinárodné právo a poškodí medzinárodnú reputáciu krajiny. Únia tiež varovala, že v prípade potreby podnikne právne kroky.

Británia opustila euroblok 31. januára, keď sa zároveň začalo prechodné obdobie, ktorého cieľom je uzavrieť obchodnú dohodu. Tá by mala zmierniť ekonomický dopad brexitu. Toto obdobie sa skončí 31. decembra.

Premiér Boris Johnson však minulý týždeň uviedol, že ak nedosiahnu dohodu do európskeho samitu, ktorý je naplánovaný na 15. októbra, obe strany by mali ísť ďalej a prijať to, že Británia odíde zo spoločného trhu bez dohody.

Zástupcovia EÚ trvajú na tom, že rokovania treba uzavrieť do konca októbra.