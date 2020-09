Európsky parlament vyzval na ukončenie diskriminácie a segregácie Rómov

Podľa europoslancov nedošlo k zlepšeniu situácie rómskeho obyvateľstva.

17. sep 2020 o 19:12 TASR

BRUSEL. Európsky parlament vo štvrtok prijal nelegislatívne uznesenie, v ktorom vyzval členské štáty Európskej únie na podporu vzdelávania Rómov a na boj proti ich diskriminácii a segregácii.

Za prijatie uznesenia hlasovalo 545 poslancov, 96 bolo proti a 54 sa zdržalo hlasovania.

Situácia Rómov sa nezlepšila

Podľa europoslancov v uplynulých rokoch nedošlo k zlepšeniu situácie rómskeho obyvateľstva na vnútroštátnej úrovni, čo sčasti pripisujú chýbajúcej politickej vôli.

Uvedomujú si, že k zhoršeniu situácie rómskych komunít došlo tiež v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 a že obmedzený prístup k zdravotnej starostlivosti, pitnej vode, hygiene či k potravinám zvyšuje riziko ich nákazy novým koronavírusom

Zákaz všetkých foriem segregácie

Európsky parlament vyzval Európsku komisiu, aby predložila legislatívny návrh, ktorý by sa venoval zlepšeniu životných a zdravotných podmienok Rómov, boju proti ich chudobe a protirómskemu zmýšľaniu a ktorého súčasťou by bol aj plán na elimináciu nerovností v oblasti bývania, zdravotnej starostlivosti, zamestnanosti či vzdelávania, vrátane plánu na zlepšenie začlenenia Rómov do spoločnosti.

Europoslanci taktiež apelujú na členské krajiny EÚ, aby okrem vyššie spomenutých bodov podporili aj zákaz všetkých foriem segregácie v zdravotníckych zariadeniach - vrátane pôrodníc - a aby odškodnili obete nútenej sterilizácie.

Uznesenie sa zvlášť venuje aj otázke segregácie Rómov na školách a požaduje odstránenie všetkých jej foriem vrátane umiestňovania rómskych detí na školách pre deti s duševným postihnutím, ktoré podľa Európskeho parlamentu v niektorých členských štátoch pretrváva dodnes.

Opatrenia musia byť záväzné

Európska komisia by tak podľa europarlamentu mala vyvíjať na členské štáty tlak, aby prestali so segregáciu Rómov, a ak to bude potrebné, mala by sa obrátiť na Európsky súdny dvor.

"Priveľa rokov neboli opatrenia týkajúce sa Rómov záväzné, a to sa musí zmeniť. Vyzývame členské štáty EÚ, aby oficiálne uznali existenciu protirómskeho zmýšľania, ktoré predstavuje hlavnú príčinu sociálneho vylúčenia Rómov, a prijali legislatívne opatrenia na boj proti nemu," uviedol spravodajca tohto uznesenia Romeo Franz (Zelení/EFA, Nemecko).