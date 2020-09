Pri útoku Talibanu zahynulo najmenej 20 príslušníkov afganských síl

Ďalších 17 vojakov utrpelo zranenia.

17. sep 2020 o 16:56 TASR

KÁBUL. Najmenej 20 príslušníkov afganských bezpečnostných síl zahynulo a 17 ďalších utrpelo zranenia pri nočných útokoch militantného hnutia Taliban v provincii Nangarhár na východe Afganistanu.

Informovala o tom agentúra DPA s odvolaním sa na miestne úrady. Podľa nich však ťažké straty utrpeli aj talibovia.

K útoku došlo niekoľko dní po otvorení mierových rozhovorov medzi afganskou vládou a Talibanom v Katare.

Článok pokračuje pod video reklamou

Afganský minister obrany Assadulláh Chálid vyjadril nádej, že sa obe strany na rokovaniach dohodnú, zároveň pohrozil Talibanu, že nemôže vojensky zvíťaziť.

"Ak si nepriateľ myslí, že môže všetko dobyť násilím, je to sen, je to fantázia, je to nemožné a je to šialenstvo," vyhlásil Chálid.

Súvisiaci článok Boje afganských síl a Talibanu pokračujú napriek rokovaniam Čítajte

Poznamenal, že po začatí mierových rozhovorov ozbrojenci zintenzívnili útoky, vláda však o incidentoch neinformovala, aby nepoškodila priebeh rokovaní.

Vôbec prvé rozhovory afganskej vlády s Talibanom, ktorý dlhé roky dialóg s Kábulom odmietal, sa začali 12. septembra v katarskej metropole Dauha. Sú súčasťou dohody, ktorú vo februári v Dauhe podpísali s Talibanom Spojené štáty.

Vnútroafganské rokovania sú dôležité pri úsilí o dosiahnutie trvalého mieru v Afganistane, ktorý by umožnil odchod jednotiek USA a NATO, píše agentúra AP.

Historická dohoda USA s Talibanom počíta s tým, že Washington do budúceho roka výmenou za bezpečnostné záruky stiahne všetkých svojich vojakov z Afganistanu.

Afganská vláda sa zaviazala prepustiť 5000 zadržiavaných členov Talibanu a tí zase 1000 zajatých príslušníkov bezpečnostných síl.