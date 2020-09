Fínsko zasiahla silná búrka, bez elektriny zostalo vyše 80-tisíc domácností

Úrady varovali ľudí, aby radšej nevychádzali von.

17. sep 2020 o 15:50 SITA

TALLINN. Fínsko zasiahla silná jesenná búrka, po ktorej zostalo bez elektriny vyše 80-tisíc domácností a museli tiež v súvislosti s ňou prerušiť premávku trajektov v severnej časti Baltského mora.

Úrady tiež varovali ľudí, aby radšej nevychádzali von.

Búrka, nazývaná Aila, zasiahla neskoro v stredu západné pobrežie severskej krajiny a vo štvrtok sa prehnala centrálnymi a juhozápadnými časťami.

Silný dážď a vietor s maximálnou rýchlosťou 125 kilometrov za hodinu pritom vyvracali stromy a spôsobovali aj ďalšie škody.

V priebehu štvrtka by sa mala búrka presunúť do Estónska, ktoré už z pobrežných oblastí hlásilo vietor s maximálnou rýchlosťou do 115 kilometrov za hodinu. Okolo poludnia už bolo v krajine bez elektriny viac ako 3500 domácností.