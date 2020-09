Ruské veľvyslanectvo v Nemecku údajne žiadalo o konzulárny prístup k Navaľnému

Navaľného previezli letecky do nemocnice Charité 22. augusta.

16. sep 2020 o 22:15 TASR

Článok pokračuje pod video reklamou

BERLÍN. Ruské veľvyslanectvo v Nemecku v stredu uviedlo, že nekomentuje správy médií, podľa ktorých žiadalo o konzulárny prístup k ruskému opozičnému politikovi Alexejovi Navaľnému.

Ten sa po pokuse o otrávenie zotavuje v súkromnej nemocnici Charité v nemeckej metropole Berlín. Informovala o tom agentúra TASS.

Ruský denník Kommersant predtým bez uvedenia zdroja uviedol, že ruské veľvyslanectvo v Berlíne v súlade s Viedenským dohovorom o konzulárnych stykoch z roku 1963 zaslalo nemeckému ministerstvu zahraničných vecí oznámenie s cieľom zabezpečiť konzulárny prístup k Navaľnému.

V článku denníka Kommersant neboli uvedené žiadne ďalšie podrobnosti.

Navaľnyj v utorok na sociálnej sieti Instagram zverejnil fotografiu z nemocnice.

Na fotografii vidno Navaľného, ako sedí na nemocničnej posteli v spoločnosti svojej manželky a dvoch detí.

V sprievodnom príspevku k fotografii sa píše, že už dýcha sám, bez pomoci prístrojov.

Hovorkyňa Navaľného potvrdila jeho želanie vrátiť sa do vlasti. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov komentoval Navaľného plány vyhlásením, že ak sa opozičnému lídrovi zlepší zdravotný stav, všetkých to poteší. Uviedol však, že v prípade Navaľného možného návratu do Ruska nie je nutné, aby sa stretol s prezidentom Vladimirom Putinom.

Navaľného previezli letecky do nemocnice Charité 22. augusta zo sibírskeho mesta Omsk. V Omsku ho hospitalizovali 20. augusta po núdzovom pristátí lietadla po tom, ako mu počas letu z mesta Tomsk do Moskvy prišlo nevoľno.

Nemeckí experti veria, že Navaľnyj prežil iba vďaka rýchlej reakcii pilotov lietadla, ktorí urgentne pristáli v Omsku, a vďaka tamojším lekárom, ktorí mu ako protijed injekčne podali atropín.

Predstavitelia berlínskej nemocnice v pondelok oznámili, že pacientov stav sa už zlepšil: po prebudení z umelého spánku a odpojení z pľúcnej ventilácie už dokáže vstať z postele a byť nakrátko mimo nej.

Nemeckí experti na základe výsledkov laboratórnych testov dospeli k záveru, že Navaľnyj bol otrávený nervovoparalytickou látkou zo skupiny novičok.

V pondelok vláda v Berlíne oznámila, že jej zistenia nezávisle od seba potvrdili aj špecializované laboratóriá vo Francúzsku a Švédsku.