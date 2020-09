Po pandémii nepríde len obnova. Komisia chce rýchlejšie zelené reformy

Čo zaznelo v prejave o stave Únie.

16. sep 2020 o 14:29 Matúš Krčmárik

BRUSEL, BRATISLAVA. Krajinám Európskej únie sa podarilo od roku 1990 znížiť emisie skleníkových plynov o štvrtinu, kým ekonomika narástla o 60 percent.

Teraz ide Únia ešte ďalej, do roku 2050 chce byť úplne uhlíkovo neutrálna - teda vyprodukovať iba toľko uhlíkových emisií, ktoré dokáže z atmosféry aj odstrániť.

Tento cieľ je známy dlhšie, no spor sa viedol o akomsi medzikroku v roku 2030. Pôvodne sa navrhovalo 40-percentné zníženie emisií oproti súčasnosti, no v prejave o stave Únie už predsedníčka Európskej komisie hovorila o 55 percentách.

"Zvládneme to," požičala si Ursula von der Leyenová slová svojej bývalej straníckej šéfky a nemeckej kancelárky Angely Merkelovej, ktorými pred piatimi rokmi otvorila hranice pre utečencov.

Menej politický prejav

"Tento cieľ do roku 2030 je ambiciózny, realistický a pre Európu prospešný," povedala v prejave pred poslancami Európskeho parlamentu v Bruseli.

Cieľ musia schváliť členské štáty, podľa predstáv von der Leyenovej by sa to malo stať ešte do konca tohto roka.