Európska komisia chce znížiť emisie skleníkových plynov o najmenej 55 percent

Plán by mohol mať ďalekosiahle následky pre priemyselné odvetvia.

16. sep 2020

BRUSEL. Európska komisia chce do roku 2030 znížiť emisie skleníkových plynov o najmenej 55 percent v porovnaní s hodnotami z roku 1990. Pre agentúru DPA to v utorok uviedli zdroje EÚ.

Návrh, ktorý predloží predsedníčka Komisie Ursula von der Leyenová v stredu vo svojom prejave o stave Európskej únie, by bol podľa DPA výrazným posunom v porovnaní so súčasnou legislatívou počítajúcou so 40-percentným znížením emisií.

Zdroje z Komisie už v lete deklarovali, že súčasný cieľ je nedostatočný, a to najmä vzhľadom na záväzok týkajúci sa dosiahnutia uhlíkovej neutrality Únie do roku 2050.

Spomínaný plán ešte musia odsúhlasiť Európsky parlament i lídri Únie, dodala DPA. Upozornila však súčasne, že tento návrh by mohol mať ďalekosiahle následky pre priemyselné odvetvia v Európe.

Podľa štúdie o posúdení vplyvov, ktorá bola vypracovaná, by sa emisie automobilov museli znížiť o 50 percent, ak sa má dosiahnuť celkový cieľ v podobe zníženia emisií o 55 percent. Súčasná legislatíva predpisuje iba ich 37,5-percentný pokles do roku 2030.

Diskusie s niektorými krajinami na danú tému sa vedú najmä v politickej rovine, konštatovala DPA. Tieto štáty napr. tvrdia, že príliš vysoké škrty nezvládnu pre svoju ekonomickú závislosť na tradičných odvetviach, ako je uhoľný priemysel.

Ochrancovia životného prostredia zasa naopak argumentujú, že súčasné 40-percentné škrty nestačia na dosiahnutie klimatickej neutrality do roku 2050 - jedného z proklamovaných cieľov EÚ.

Iní tvrdia, že zníženie emisií o 55 percent nie je realistickým cieľom, alebo že prijímanie opatrení na zníženie objemu emisií by malo byť pre firmy dobrovoľné.