České dráhy možno obmedzia časť spojov na Slovensko

Naopak RegioJet posilní kapacitu svojich vlakov.

15. sep 2020 o 13:32 ČTK

PRAHA. České dráhy možno obmedzia časť diaľkovej dopravy na Slovensko po zavedení reštrikcií. Dopravca teraz jedná so svojím slovenským partnerom o redukcii vlakov.

Obmedzenie spojov

V súčasnosti však zostáva prevádzka Českých dráh bez zmien, v prípade veľkého záujmu je spoločnosť v najbližších dňoch pripravená posilniť kapacitu niektorých spojov. Na otázku ČTK to uviedla hovorkyňa Českých dráh Gabriela Novotná.

Ostatné dopravcovi zatiaľ obmedzenie vlakov neplánujú, RegioJet v najbližších dňoch naopak posilní kapacity. Pri cestách na Slovensko bude od piatku povinný negatívny test na COVID-19 alebo nástup do karantény.

"V nadväznosti na plánované reštrikcie zo slovenskej strany rokujeme so ZSSK o drobnej redukcii časti diaľkovej dopravy," povedala Novotná. Dráhy teraz vypravujú pravidelné diaľkové vlaky v smere do Košíc i Bratislavy.

V prípade obmedzenia dopravy by zrejme vybrané spoje končili na pri hraniciach. Rozhodnutie o obmedzení spojov by malo padnúť v nasledujúcich dňoch.

Rôzne prístupy

Pre nadchádzajúce dni však zatiaľ zostáva prevádzka bez zmien. "V súčasnej dobe neposilňujeme (pozn. red. kapacitu), sledujeme však rezervačné systémy a prípade potreby sme pripravení operatívne rozšíriť kapacitu vybraných spojov," podotkla hovorkyňa. České dráhy majú priemerne za deň pre cestujúcich na Slovensko 8000 miest.

O posilnenie kapacity svojich vlakov pred piatkom naopak už rozhodol RegioJet. Súkromný dopravca je pripravený pridať denne stovky miest podľa aktuálneho dopytu.

"Predpokladáme, že do piatku bude chcieť ešte rad občanov a návštevníkov Slovenska využiť spojenie k ceste na Slovensko tak, aby sa vyhli karanténe," uviedol hovorca Aleš Ondrůj. Podľa neho spoločnosť prevádzku neobmedzí ani po piatkovom zavedení reštrikcií.

Autobusový dopravca FlixBus zatiaľ o ďalšom postupe nerozhodol, podľa hovorkyne Martiny Čmielovej bude spoločnosť sledovať vývoj dopytu a podľa nej rozhodne.

"Možno ale predpokladať, že dôjde k poklesu záujmu cestujúcich," podotkla. Dopravca už skôr kvôli obmedzeniu pre cestovanie Čechov prerušil prevádzku do Maďarska, tento týždeň obmedzí aj autobusy do Švajčiarska.

Leo Express denne na Slovensko vypravuje dva spiatočné spoje. Dopravca obmedzovanie ani posilňovanie spojov zatiaľ nechystá. Ku slovenským opatreniam hovorca Leo Express Emil Sedlařík povedal, že ide o ďalší citeľnú ranu pre miestnych dopravcov.

Slovensko v pondelok rozhodlo o preradenie ČR na zoznam rizikových krajín kvôli nárastu počtu potvrdených prípadov koronavírusu.

Pri ceste z ČR na Slovensko budú musieť ľudia predložiť negatívny výsledok testu na koronavírus nie starší ako 72 hodín, alebo byť na Slovensku v päťdňovej karanténe a následne podstúpiť test.

Z povinnosti by mali byť vyňatí pendleri do vzdialenosti 30 kilometrov od najbližšieho hraničného prechodu, študenti, pedagógovia, výskumníci, zdravotníci, poľnohospodári, pracovníci v sociálnych či takzvanej kritickej infraštruktúre. Povinnosť by sa nemala vzťahovať ani na niektoré športovcov a umelcov.