Medzinárodne neuznaná vláda v Líbyi podala pod tlakom protestov demisiu

Medzi súperiacimi stranami panuje od augusta prímerie.

14. sep 2020 o 9:45 TASR

TOBRUK. Pod tlakom protestov proti zlým životným podmienkam podala demisiu medzinárodne neuznaná vláda so sídlom vo východolíbyjskom Tobruku. Informovala o tom v pondelok agentúra AP.

Článok pokračuje pod video reklamou

Predseda vlády Abdalláh Sání podal demisiu v nedeľu do rúk predsedu parlamentu Akílu Sáliha, taktiež so sídlom v Tobruku. Sálih požiadal Sáního, aby vykonával funkciu dočasného premiéra až do vymenovanie nového kabinetu.

Bez elektriny a vody

Súvisiaci článok Súperiace strany v Líbyi sa dohodli na obsadení kľúčových štátnych postov Čítajte

Demisia vlády prišla po štyroch dňoch protestov na líbyjskom východe, ktorého obyvatelia protestovali proti zlým životným podmienkam a korupcií v štátnych orgánoch.

Rozhnevaní, prevažne mladí demonštranti v sobotu podpálili vládnu budovu vo východolíbyjskom meste Benghází. OSN preveruje správy o tom, že v meste Mardž polícia strieľala do protestujúcich, pričom bolo zranených niekoľko osôb.

Vplyvný vojenský veliteľ Chalífa Haftar, ktorý stojí za vládou a parlamentom v Tobruku, v nedeľu vyhlásil, že protestujúci majú právo na vyjadrenie svojho názoru. Zároveň však varoval pred zneužívaním nespokojnosti obyvateľstva zo strany "sabotérov" a "votrelcov".

V posledných mesiacoch Líbyjčanov čoraz viac trápia výpadky dodávok elektrického prúdu a vody.

Rokovania v Maroku

"Tobrucký" parlament v piatok pripísal zodpovednosť za tento stav konkurenčnej, medzinárodne uznanej vláde so sídlom v oficiálnom hlavnom meste Tripolis, ktorá podľa neho "drancuje" krajinu.

Súvisiaci článok Experti OSN: Zbrojné embargo voči Líbyi je naďalej úplne neefektívne Čítajte

Protesty sa v uplynulých dňoch konali aj v Tripolise a ďalších mestách na západe Líbye, kde demonštranti vyjadrovali nespokojnosť s nedostatkom základných služieb a požadovali uskutočnenie dlhoodkladaných volieb.

Líbya má už niekoľko rokov dve konkurenčné vlády - v Tripolise a Tobruku; každú z nich podporujú iné domáce ozbrojené skupiny a zahraničné mocnosti.

Vládu premiéra Fájiza Sarrádža sídliacu v Tripolise okrem OSN a EÚ podporujú aj Turecko a Katar. "Východná" vláda má podporu Francúzska, Ruska, Jordánska, Spojených arabských emirátov a ďalších dôležitých arabských krajín.

OSN, Spojené štáty a ďalšie krajiny sa snažia, aby medzi znepriatelenými stranami v Líbyi zavládlo trvalé prímerie a aby sa podarilo ukončiť dvojvládie v tejto na ropu bohatej krajine.

V auguste obe strany vyhlásili separátne prímeria a minulý týždeň sa ich zástupcovia stretli na rokovaniach v Maroku. Doteraz všetky pokusy o vyriešenie líbyjskej krízy zlyhali.