V Minsku opäť protestovali desiatky tisíc ľudí

Bieloruská polícia zadržala 250 demonštrantov.

13. sep 2020 o 16:25 SITA

Desiatky tisíc Bielorusov vyšli opäť do ulíc. (Zdroj: TASR/AP)

MINSK. Bieloruská polícia v nedeľu zadržala asi 250 demonštrantov na proteste, na ktorý v predvečer stretnutia prezidenta Alexandra Lukašenka s jeho ruským spojencom Vladimirom Putinom, prišli desiatky tisíc ľudí.



Informovalo o tom ministerstvo vnútra s tým, že zadržaní mali vlajky alebo "urážlivé" plagáty.



Podľa agentúry AFP úrady v očakávaní protestu obmedzili prístup k mobilnému internetu a uzavreli centrálne stanice metra, pričom v centre Minska umiestnili policajné a vojenská autá a ostnatý drôt.



Aj napriek násilnému zatýkaniu sa však v centre mesta na masívny protest zišli desiatky tisíc ľudí, uvádza AFP.



Bielorusi už vyše mesiaca protestujú proti výsledkom prezidentským volieb, ktoré podľa oficiálnych údajov vyhral Lukašenko s 80 % hlasov, čo však opozícia považuje za podvod. Počas víkendov ulice Minska pravidelne zaplavuje vyše stotisíc ľudí.

Článok pokračuje pod video reklamou



Lukašenkove bezpečnostné sily počas uplynulého týždňa pokračovali v zásahoch proti opozičným lídrom, ktorí ešte neopustili krajinu. Po nedeľnom masívnom proteste napríklad zatkli Mariu Kolesnikovovú, ktorú sa pokúsili vyviezť za hranice, no ona odmietla odísť a roztrhala svoj pas.



Minulú nedeľu podľa agentúry AP zadržali viac ako 600 ľudí, čo predstavuje najväčšiu vlnu zatknutí od počiatočných dní protestov, ktoré sprevádzali tvrdé zásahy polície proti demonštrantom.



Putin a Lukašenko by sa mali v pondelok stretnúť v Soči, pričom podľa Kremľa by sa mali zhovárať o plánoch na integráciu a kľúčových obchodných a energetických projektoch.



V sobotu bieloruská polícia tvrdo zasiahla aj proti ženám, ktorých sa na pokojnom proteste v hlavnom meste stretlo asi 10-tisíc, pričom niekoľko desiatok z nich zadržali.

Niektoré z nich búchali varechami na hrnce a kričali "Vráťte nám našu Mášu," odkazujúc na spomínanú Kolesnikovovú. Podľa ľudskoprávnej skupiny Viasna zadržali viac ako 70 ľudí.