Grécko privítalo návrat tureckej lode do prístavu po spornom prieskume

Medzi Gréckom a Tureckom vládne napätie kvôli ťažbe v Stredozemnom mori.

13. sep 2020 o 11:27 TASR

ANKARA/ATÉNY. Grécka vláda v nedeľu privítala, že sa turecké prieskumné plavidlo Oruc Reis vrátilo do prístavu z oblasti Stredozemného mora, ktorá je stredobodom sporu Grécka a Turecka o práva na ťažbu energetických surovín.

Informovali o tom agentúry AP a DPA.

Pozitívny signál

Plavidlo Oruc Reis sa v noci na nedeľu vrátilo do juhotureckého prístavu Antalya po prvý raz od júlového oznámenia Turecka, že túto loď vysiela na prieskum ložísk zemného plynu v oblasti, ktorú Grécko považuje za svoju výlučnú ekonomickú zónu. Atény v spore podporila aj Európska únia, ktorá Ankare pohrozila sankciami.

"Je to pozitívny signál. Uvidíme, ako sa to vyvinie, aby sme to náležite zhodnotili," povedal hovorca gréckej vlády Stelios Petsas pre televíziu Skai.

Napätá situácia

Vláda v Aténach súčasne žiada od Turecka ďalšie kroky, ktoré by umožnili dialóg o vytýčení výlučných ekonomických zón vo východnej časti Stredozemného mora.

Grécko a Turecko - formálne spojenci v Severoatlantickej aliancii - v rámci sporu okolo možných zásob ropy a zemného plynu vyslali vojenské lode do oblasti, kde plavidlo Oruc Reis vykonávalo seizmický výskum, a uskutočnili vojenské cvičenia demonštrujúce ich nároky.

Do sporu zakročilo aj NATO, ktoré zorganizovalo rozhovory medzi armádami oboch krajín s cieľom predísť prípadnému ozbrojenému konfliktu.