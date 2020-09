V Česku obžalovali sexuálneho predátora z filmu V sieti

Obvinenému hrozí až dvanásťročné väzenie.

12. sep 2020 o 18:23 SITA

PRAHA. Štátny zástupca obžaloval zo sexuálneho nátlaku, nadväzovania nedovoleného kontaktu s dieťaťom a šírenia pornografie muža, ktorý sa pod prezývkou Sneeky stal známy vďaka snímke V sieti (2020) Barbory Chalupovej a Víta Klusáka.

Informuje o tom portál iROZHLAS.cz s tým, že podľa žalobkyne Jiřiny Fronkovej mu za tieto skutky hrozí dvanásťročné väzenie.

Obžalovali sexuálneho predátora

Sneeky podľa herečky Terezy Těžkej spočiatku pôsobil ako milý chlapec, no už o deň neskôr sa jeho správanie radikálne zmenilo.

"Dvanásťročnému dievčaťu" sa vyhrážal znásilnením, posielal jej zoofilné porno, a keď ho niekoľko hodín ignorovala, zverejnil jej obnažené fotografie na sociálnej sieti.

Dvadsaťštyriročná Těžká sa dokonca s predátorom, ktorého označila za "najhoršieho", na ktorého počas nakrúcania narazila, po dvoch mesiacoch aj stretla. On na stretnutie prišiel úplne bez hanby, herečka sa s ním chvíľu zhovárala, no napokon to nezvládla, obliala ho malinovkou a odišla.



V novembri minulého roka začala polícia muža trestne stíhať. Pôvodne prípad dozorovalo Obvodné štátne zastupiteľstvo pre Prahu 7. Žalobkyňa Jiřina Fronková však iROZHLAS.cz už skôr povedala, že prípad museli "z dôvodu vecnej príslušnosti" odovzdať Mestskému štátnemu zastupiteľstvu v Prahe. Viac ako rok a pol po nakrúcaní sa štátny zástupca rozhodol Sneekyho obžalovať.



"Obžaloba bola podaná na jednu fyzickú osobu, ktorej je kladené za vinu, že sa dopustila konania, ktoré napĺňa znaky skutkovej podstaty trestného činu sexuálneho nátlaku spáchaného na dieťati mladšom ako 15 rokov a nadväzovanie nedovolených kontaktov s dieťaťom, oboch v štádiu pokusu, a trestného činu šírenia pornografie," napísal redakcii iROZHLAS.cz hovorca Mestského súdu v Prahe Aleš Cimbala, pričom vysvetlil, že prvé dva skutky sú označené ako v štádiu pokusu, pretože herečky v dokumente boli v skutočnosti plnoleté.

Niektorí sa už dostali pred súd

Polícia tiež podľa iROZHLAS.cz za sexuálny nátlak a nadväzovanie nedovoleného kontaktu s dieťaťom stíha aj partnerskú dvojicu, ktorá sa jednu z herečiek pokúsila odviezť z Prahy a mať s ňou sex v trojici.

Niektorí z predátorov, ktorí sa objavili vo filme, sa už dostali aj pred súd. Marek V., ktorý sa s herečkou Sabinou Dlouhou zišiel v kaviarni a chcel, aby s ním išla do hotela a vysprchovali sa spolu, dostal trojročnú podmienku.

Neprávoplatne je odsúdený 25-ročný Matouš K., ktorý sa ako sexuálny predátor objavil aj v reportážnom cykle Černota. Súd mu vymeral 14-mesačné väzenie so skúšobnou dobou na tri roky. Proti trestu sa ale ešte môžu odvolať štátna zástupkyňa aj obžalovaný.