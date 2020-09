Ruská polícia pátra po žene, ktorá sprevádzala Navaľného pred otravou

Nemeckí odborníci zistili, že ruského opozičného lídra otrávili novičokom.

11. sep 2020 o 12:11 SITA

NEW YORK, MOSKVA. Ruská polícia vysledovala pohyb lídra opozičného politika a kritika Kremľa Alexeja Navaľného a údajne aj to, čo požil v čase pred nástupom prejavov jeho možnej otravy.

Zároveň sa pokúša nájsť svedkyňu, ktorá medzičasom z Ruska odletela.

Informovala o tom v piatok agentúra Reuters s odvolaním sa na ruské ministerstvo vnútra.

Navaľnyj pred otravou

Dopravná polícia v ruskom meste Tomsk vypracovala časovú os udalostí, ktoré predchádzali nástupu príznakov otravy u Navaľného.

Polícia v nej spomína hotel, reštauráciu, byt a kaviareň, ktoré Navaľnyj navštívil, pričom uvádza, že Navaľnyj pil víno a alkoholický kokteil.

Navaľného hovorkyňa Kira Jarmyšová však po jeho údajnej otrave odmietla, že by politik pred nástupom príznakov požil alkohol.

Tvrdila, že čaj na letisku, v ktorom sa údajne jed nachádzal, bolo to jediné, čo v to ráno vypil.

Podľa informácií ministerstva vypočula polícia päť zo šiestich osôb, ktoré v ten deň Navaľného sprevádzali.

Ministerstvo pátra po šiestej osobe, občianke Spojeného kráľovstva Marine Pevchikhovej, ktorá 22. augusta odletela do Nemecka.

Konfrontácia v OSN

Otrávenie ruského opozičného lídra viedlo aj ku konfrontácii Ruska s Nemeckom a jeho západnými spojencami počas stretnutia Bezpečnostnej rady OSN.

Spojené štáty americké, Belgicko, Spojené kráľovstvo, Estónsko a Francúzsko počas stretnutia rady o chemických zbraniach v Sýrii vyjadrili vážne obavy nad informáciami z Nemecka, kde tamojší odborníci zistili, že sa Navaľnyj stal obeťou chemického útoku nervovoparalytickou látkou zo skupiny novičok vojenskej triedy.

Ruský veľvyslanec žiadal dôkazy o použití novičoku, zatiaľ čo nemecký veľvyslanec vyhlásil, že zistenia poskytli Organizácii pre zákaz chemických zbraní (OPCW).

Britský veľvyslanec pri OSN Jonathan Allen poukázal na to, že podobnú látku použili "so smrtiacim účinkom" v Anglicku v roku 2018 na bývalého ruského špióna Sergeja Skripaľa a jeho dcéru, pričom zomrela žena, ktorá sa dostala do kontaktu s obsahom fľaštičky od parfumu údajne použitej pri útoku.

V súvislosti s útokom Británia obvinila dvoch mužov, ktorí sú podľa nej príslušníci ruskej vojenskej tajnej služby.

Londýn stojí za zisteniami v Nemecku, povedal Allen a vyzval Rusko, aby "naliehavo viedlo úplné a transparentné vyšetrovanie týkajúce sa použitia zakázanej chemickej zbrane" a dodržiavalo Dohovor o chemických zbraniach, ktorý zakazuje ich použitie.

Podľa americkej veľvyslankyne Cherith Norman Chalet je otrava chemickou zbraňou "úplne odsúdeniahodná".

Diplomatka tiež vyzvala Moskvu na úplnú transparentnosť a potrestanie zodpovedných osôb.

"Sme strana, ktorá má najväčší záujem o to, čo sa stalo," povedal ruský veľvyslanec Vasilij Nebenzia a trval na tom, že Rusko chce s Nemeckom zdieľať dôkazy a ruskí lekári, ktorí ošetrovali Navaľného nič nenašli.

Nebenzia upozornil na žiadosť ruského prokurátora o informácie adresovanú Nemecku z 27. augusta, na ktorú ešte nedostali odpoveď.

"Ak požadujete vysvetlenie, predložte fakty na stôl a porovnáme poznámky. Prečo by sme mali dôverovať obvineniam, ktoré nie sú potvrdené dôkazmi? Tento celý incident nemôže nič iné, len vyvolať otázky o zinscenovaní špinavej hry," povedal.

Nemecký veľvyslanec Christoph Heusgen poukázal na to, že Nemecko poskytlo dáta OPCW.

Navaľného otrava nie je problémom medzi Nemeckom a Ruskom, ale "otázkou medzinárodného záujmu" o použití chemickej zbrane.

Nemecko podľa diplomata postupuje na základe spomínaného dohovoru a "bolo by veľmi dobré, keby Rusko spolupracovalo s OPCW na hľadaní všetkých podkladov pre prípad použitia novičoku".

Nebenzia Heusgenovi kontroval s tým, že prípad Navaľného nie je medzinárodný problém ale problém ich krajín.

Následne citoval ruské ministerstvo zahraničia, ktoré v stredu vyhlásilo, že ak Moskva nedostane dôkazy, bude to považovať za odmietnutie Nemecka "zistiť pravdu" pri vyšetrovaní, čo bude vnímať ako "do očí bijúcu a nepriateľskú provokáciu proti Rusku, ktorá by určite podkopala rusko-nemecké vzťahy a celkovo medzinárodné vzťahy".

Navaľnyj skončil v nemocnici po tom, čo mu 20. augusta počas letu z Tomska do Moskvy prišlo zle.

Po hospitalizácii na jednotke intenzívnej starostlivosti v sibírskom Omsku ho previezli do Berlína, kde lekári potvrdili otravu. Jeho stav sa už zlepšil a v pondelok ho lekári prebrali z umelej kómy.