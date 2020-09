Babiš odmietol stretnutie premiérov V4 s bieloruskou opozíciou

Poľský návrh bezprostredne po jeho predložení podporilo Slovensko.

10. sep 2020 o 22:22 TASR

PRAHA, VARŠAVA. Český premiér Andrej Babiš odmietol oficiálne stretnutie predstaviteľov krajín Vyšehradskej štvorky s bieloruskou opozíciou na piatkovom summite premiérov tohto formátu v poľskom meste Lublin.

Informoval o tom vo štvrtok český Deník N s odvolaním sa na tri zdroje z úradu vlády a ministerstva zahraničných vecí. Babiš neskôr po zverejnení článku Deníku N tieto informácie potvrdil.

Návrh podľa zdrojov denníka predstavilo Poľsko a bezprostredne po jeho predložení ho podporilo aj Slovensko. Premiéri Česka a Maďarska však k nemu mali určité výhrady.

Český premiér svoj odmietavý postoj údajne vysvetľoval najmä tým, že stretnutie takéhoto typu nebolo dopredu dohodnuté na "európskej úrovni". "Ak by k tomu došlo, išlo by trochu o partizánsku akciu proti EÚ, pretože zatiaľ nemáme vyjasnené, ako s bieloruskou opozíciou rokovať," vysvetlil jeden zo zdrojov blízkych premiérovi.

"Podobným prípadom je, keď sa včera pán veľvyslanec v Minsku stretol s nositeľkou Nobelovej ceny za literatúru (Sviatlanou Aleksijevičovou, ktorá otvorene kritizuje režim v Bielorusku). Na tejto úrovni sa to dá vydržať. Vo chvíli, keby bol summit štyroch premiérov V4, išlo by o inú kategóriu. A niekto by si to mohol vysvetliť tak, že vyjednávame o budúcnosti Bieloruska," dodal bližšie nemenovaný zdroj z prostredia rokovaní V4.

Český premiér podľa zdrojov redakcie Deníka N však upozornil aj na to, že takéto stretnutie by proti V4 mohol využiť samotný bieloruský prezident Alexandr Lukašenko, ktorý napriek mesiac trvajúcim protestom proti svojej vláde odmieta s tamojšou opozíciou rokovať.

"Existuje obava, že by to Lukašenko mohol doma podávať tak, že V4 organizuje revolúciu v Bielorusku, čím by sme mu iba hnali vodu na mlyn," vyjadril sa zdroj z prostredia českej diplomacie.

Podľa viacerých zdrojov s odkladom stretnutia nakoniec súhlasili Slovensko aj Poľsko, pretože nateraz takáto schôdzka nie je pre V4 "prioritou".

Český premiér sa pritom v auguste vyjadril, že prezidentské voľby v Bielorusku by sa mali zopakovať za účasti medzinárodných pozorovateľov, podporil pripravované sankcie EÚ voči bieloruským jednotlivcom spojeným so sfalšovaním volebných výsledkov a násilné zásahy polície voči protivládnym demonštrantom nazval "zverstvom".

Viacerí predstavitelia českej opozície už Babiša cez sociálne siete požiadali o vysvetlenie, prečo tento návrh zablokoval.