Súdny dvor EÚ nesúhlasí so zákazom rituálnej porážky zvierat vo Flámsku

Predpis zakazuje usmrtenie zvierat bez omráčenia.

10. sep 2020 o 14:29 SITA

BRATISLAVA. Generálny advokát Súdneho dvora Európskej únie Gerard Hogan navrhol, aby Súdny dvor vyhlásil flámske právne predpisy zakazujúce porážanie zvierat bez omráčenia vzťahujúce sa aj na metódy porážky vyžadované v rámci náboženských obradov za odporujúce právu EÚ.

Dôsledkom nariadenia belgického Flámskeho regiónu zo 7. júla 2017, ktorým sa mení zákon o ochrane a dobrých životných podmienok zvierat, je totiž zákaz porážky zvierat formou tradičných židovských a moslimských obradov a uloženie povinnosti tieto zvieratá pred porážkou omráčiť.

Sloboda náboženského vyznania

Niekoľko židovských a moslimských spolkov preto dané nariadenie spochybnilo a žiada jeho úplné alebo čiastočné zrušenie.

Belgický ústavný súd prejednávajúci túto vec predložil Súdnemu dvoru EÚ žiadosť o rozhodnutie o predbežnej otázke.

Hlavnou otázkou je, či úplný zákaz porážky bez omráčenia je z hľadiska práva EÚ prípustný, najmä s prihliadnutím na záruky slobody náboženského vyznania.

Generálny advokát Gerard Hogan navrhuje, aby Súdny dvor konštatoval, že členským štátom nie je povolené zakázať porážanie zvierat bez omráčenia aj v rámci náboženských obradov.

Právo zákazníkov

Generálny advokát však uviedol, že výnimka sa musí vykladať reštriktívne.

Konkrétne by legislatíve EÚ odporovala situácia, ak sa dovolilo, že mäso vyprodukované porážkou zvierat v súlade s náboženskými obradmi by sa dostalo do všeobecného potravinového obehu a bolo by konzumované zákazníkmi, ktorí by nevedeli, akým spôsobom boli zvieratá porážané.

Generálny advokát poznamenal, že nemožno ignorovať skutočnosť, že zachovanie náboženských obradov pri porážke zvierat je často ťažko zlučiteľné s moderným vnímaním riadneho zaobchádzania so zvieratami.

Výnimka je však podľa neho politickou voľbou, ktorú je normotvorca v EÚ nepochybne oprávnený urobiť.

Súdny dvor EÚ nie je stanoviskom generálneho advokáta viazaný. Sudcovia ešte len budú o danej veci rozhodovať a rozsudok vydajú neskôr.