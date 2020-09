Aktivisti navrhujú archivovanie nenávistných prejavov na sociálnych sieťach

Prejav by mohol predstavovať dôkaz pri trestnom stíhaní.

10. sep 2020 o 11:52 TASR

NEW YORK. Sociálne siete by mali začať archivovať nenávistné prejavy svojich užívateľov a iné ilegálne príspevky po ich odstránení, aby mohli byť použité ako dôkaz pri trestnom stíhaní.

Vyhlásila to vo štvrtok ľudskoprávna organizácia Human Rights Watch (HRW), ktorú cituje tlačová agentúra AFP.

Archivácia za účelom trestného stíhania

Hoci sa tieto internetové platformy stávajú v súvislosti s odstraňovaním nevhodných materiálov zodpovednejšími, nastal čas, aby bol takýto obsah archivovaný za účelom uľahčenia prípadného trestného stíhania jednotlivcov vrátane vojnových zločincov, uviedla vo vyhlásení HRW.

Článok pokračuje pod video reklamou

"Obsah príspevkov na sociálnych sieťach, najmä fotografie a videá zverejnené páchateľmi, obeťami a svedkami trestných činov, ako aj inými osobami, sa čoraz viac stávajú podstatnými pri niektorých prípadoch stíhania za vojnové zločiny a iné medzinárodné zločiny," tvrdí HRW.

Spolupráca pri zachovaní svedectiev

Užívateľské príspevky zverejnené on-line by takisto mohli pomôcť pri dokumentovaní krutostí a zneužívania, "akými sú útoky chemickými zbraňami v Sýrii, zásahy bezpečnostných síl v Sudáne či policajná brutalita v Spojených štátoch", dodala organizácia so sídlom v New Yorku.

Súvisiaci článok TikTok sa pripojí ku kódexu EÚ proti nenávisti šírenej cez internet Čítajte

Zatiaľ čo je "pochopiteľné", že sociálne médiá odstraňujú obsah, ktorý podnecuje alebo propaguje násilie, "v súčasnosti nearchivujú tieto materiály spôsobom, ktorý by ich sprístupňoval vyšetrovateľom a bádateľom za účelom pomôcť pri vyvodzovaní zodpovednosti voči páchateľom", uvádza sa vo vyhlásení HRW.

Čoraz sofistikovanejšie systémy umelej inteligencie často odstránia ilegálny obsah ešte predtým, ako má polícia možnosť preskúmať ho alebo dokonca zaregistrovať jeho prítomnosť, upozorňuje ľudskoprávna inštitúcia.

Sociálne siete by podľa HRW mali spolupracovať s ďalšími stranami na vytvorení mechanizmov za účelom "zachovania prípadných dôkazov závažných zločinov" a ich sprístupnenia vyšetrovateľom, organizáciám občianskej spoločnosti, novinárom a akademikom.

Spoločná platforma pre nevhodný obsah

V prvej štvrtine tohto roku Facebook stiahol 6,3 milióna nevhodných príspevkov, pretože ich vyhodnotil ako "propagandu terorizmu", odstránil 25,5 milióna príspevkov z dôvodu prezentácie násilia a vymazal 9,6 milióna postov obsahujúcich nenávistné prejavy, upozorňuje AFP.

Ďalšia sociálna sieť Twitter vlani označila milióny tvítov za sporné z dôvodu nenávistného obsahu alebo vyhrážania sa násilím.

Platformy Facebook, Microsoft, Twitter a YouTube v roku 2016 vytvorili konzorcium na spoločné zhromažďovanie nevhodného obsahu zdieľaného na ich stránkach.

Odvtedy sa do tejto iniciatívy zapojili aj Pinterest, Dropbox, Amazon, LinkedIn, Instagram, WhatsApp a ďalšie platformy.