V utečeneckom tábore na Lesbose vypukol druhý požiar

10. sep 2020 o 10:13 (aktualizované 10. sep 2020 o 12:06) SITA

ATÉNY. Druhý požiar v preplnenom utečeneckom tábore na gréckom ostrove Lesbos v Egejskom mori v stredu večer zničil takmer všetko, čo sa podarilo zachrániť po požiari niekoľko hodín predtým.

Viac ako tri tisícky z vyše 12-tisíc migrantov v tábore Moria, ktorý bol uzavretý v súvislosti s opatreniami proti šíreniu koronavírusu, sa po prvom požiari ocitlo bez strechy nad hlavou.

Prespávali mimo tábora

Mnohí strávili noc na štvrtok rozložení pri okrajoch ciest. Skoro ráno sa viacerí migranti vybrali do tábora, aby sa pokúsili zachrániť zuhoľnatené pozostatky svojich vecí a zachránili, čo sa dalo.

Grécke úrady tvrdia, že pôvodný požiar úmyselne založili v utorok večer utečenci, ktorých nahnevali karanténne opatrenia, keďže predtým malo pozitívny test na koronavírus 35 obyvateľov tábora.

Približne o 24 hodín však silnejší vietor opäť rozdúchal tlejúce iskry a Moriu opäť zachvátil oheň.

Na pevninu previezli stovky detí

Grécke úrady neskôr vylúčili možnosť, že by dospelým migrantom z Morie povolili opustiť Lesbos, informovala o tom vo štvrtok agentúra DPA.

Približne 400 detí a mladistvých bez sprievodu v noci na štvrtok letecky previezli na grécku pevninu.

Námestník gréckeho ministra pre migráciu Jorgos Kumutsakos však upozornil, že dospelí "takéto šťastie" mať nebudú.

"Ktokoľvek, kto si myslí, že sa môže dostať na grécku pevninu a potom pokračovať v ceste do Nemecka, by na to mal zabudnúť," povedal.

Vo štvrtok má na Lesbos prísť trajekt, ktorý na palubu prijme približne 1 000 migrantov, píše DPA. Ďalších migrantov majú v najbližších dňoch prepraviť lode gréckeho vojenského námorníctva.

Organizácie poskytujúce pomoc utečencom už dlho varujú pred zúfalými podmienkami v zariadení Moria, ktoré pôvodne postavili pre približne 2750 ľudí.

Podľa kritikov sa tábor na Lesbose stal symbolom zlyhania migračnej politiky Európskej únie.