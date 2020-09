Honduras a Guatemala zavreli svoje hranice pre cudzincov

V krajinách platia prísne epidemiologické opatrenia.

9. sep 2020 o 18:27 SITA

BRATISLAVA. Honduras a Guatemala zavreli svoje hranice pre cudzincov. Informuje o tom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR na svojej webovej stránke. V krajinách taktiež platia prísne epidemiologické opatrenia.

Honduras ani Guatemala nevpúšťajú na svoje územie cudzích štátnych príslušníkov a sú uzavreté vzdušné, pozemné a morské hranice pre ich vstup.

Vnútorný pohyb autom po krajinách je naďalej kontrolovaný políciou, pri kontrole je potrebné preukázať dôvod, prečo osoba v rámci krajiny tranzituje.

Reštaurácie, hotely, kiná, divadlá, školy a turistické centrá zostávajú zatvorené, zrušené boli aj všetky verejné podujatia.

Taktiež sú stanovené presné hodiny a dni na vychádzanie pre jednotlivé kategórie občanov. Vo všeobecnosti platí odporúčanie vládnych orgánov pre verejnosť, aby minimalizovali svoj pobyt mimo obydlia.

Honduraské úrady od 17. augusta povoľujú niekoľko komerčných letov za týždeň do Spojených štátov amerických.

V prípade, že má občan Európskej únie vybavené tranzitné víza a nadväzujúci let z USA do Európy, americká letecká spoločnosť povoľuje aj európskych pasažierov.

Cestujúci do USA sa pri opustení krajiny musia na letisku v Hondurase preukázať negatívnym testom na COVID-19, ktorý nie je starší ako 72 hodín.

Cudzinci stále môžu opustiť Guatemalu cez pozemnú hranicu s Mexikom s povolením guatemalského migračného úradu.

Možné to je okrem nedele, kedy je hranica zavretá. Platí to aj pre letecké spojenie do Európy, ktoré boli doteraz pozastavené. Dátum obnovenia letov je tak viazaný na rozhodnutie vládnych úradov.

Úrady v Hondurase a Guatemale v prípade potreby akceptujú na tranzit občanov Slovenska konzulárne potvrdenie slovenského veľvyslanectva v Mexiku.