Kalesnikavovej kolegovia nechcú na Ukrajine žiadať o azyl

Členovia Koordinačnej rady opísali situáciu na hraniciach.

9. sep 2020 o 18:09 (aktualizované 9. sep 2020 o 18:18) TASR a ČTK

KYJEV. Dvaja členovia predsedníctva bieloruskej opozičnej Koordinačnej rady, ktorí sa momentálne nachádzajú na Ukrajine, informovali, že bieloruské bezpečnostné zložky sa ich pokúsili využiť na to, aby z Bieloruska vyviezli svoju kolegyňu Maryju Kalesnikavovú.

Tento zámer však nevyšiel, pretože Kalesnikavová plány na odchod do vynúteného exilu zmarila svojím konaním, keď v blízkosti ukrajinsko-bieloruských hraníc roztrhala svoj pas.

Obaja zhodne deklarovali, že sa nechystajú požiadať na Ukrajine o politický azyl.

O okolnostiach Kalesnikavovej zmiznutia, ku ktorému došlo 7. septembra, a udalostiach na hraniciach z utorka nadránom informovali v utorok večer na tlačovej konferencii v Kyjeve výkonný tajomník Koordinačnej rady Ivan Kravcov a jej hovorca Anton Radňankov.

Správu o tom priniesli spravodajské portály Meduza.io a TUT.by.

Dráma na hraniciach

Podľa vyjadrenia oboch opozičných aktivistov boli zadržaní na dvore bytového domu, kde býva Kalesnikavová, kam prišli po tom, čo v pondelok ráno zmizla.

Následne ich neznámi muži previezli na oddelenie vyšetrovania finančných deliktov, kde sa Kravcovovi vyhrážali obvinením z trestného činu a žiadali, aby svojím autom vyviezol Kalesnikavovú z Bieloruska; to malo zabezpečiť deeskaláciu situácie v krajine.

"Mali sme dlhý rozhovor, nakoniec povedali, že Maryju Kalesnikavovú odvezú na hranice," uviedol Kravcov s tým, že si uvedomil, že sa ju z Bieloruska chcú pokúsiť dostať násilím.

Radňankova a Kravcova potom naložili do mikrobusov a previezli na hranicu s Bieloruskom a Ukrajinou. Na neutrálnom území ich odviedli do Kravcovho auta, kde už boli aj ich pasy.

Kravcov si mal sadnúť za volant a vydať sa na cestu k ukrajinským hraniciam hneď, ako nastúpi aj Kalesnikavová. Následne proti jej vôli priviedli z iného mikrobusu aj ju.

"Len čo bola (Kalesnikavová) v aute a uvidela svoj cestovný pas, okamžite ho vzala a roztrhla ho na veľa malých kúskov," uviedol Kravcov.

Potom podľa Radňankova tieto kúsky papiera schmatla, pokrčila a hodila smerom k neznámym mladým ľuďom, ktorí obkolesili auto.

Následne, cez otvorené okno, z auta ušla smerom k bieloruským hraniciam, kde ju zadržali bieloruskí pohraničníci.

Na podobný krok sa neodhodlali

Kravcov uviedol, že keď si policajti, ktorí ich sprevádzali, uvedomili, že s roztrhnutým pasom sa Kalesnikavová nebude môcť dostať na Ukrajinu, chceli zadržať jeho i Radňankova, čo sa im však nepodarilo, keďže im autom ušli rýchlou jazdou k ukrajinským hraniciam, kde ich pohraničníci po kontrole vpustili na ukrajinské územie.

Kravcov tiež poznamenal, že vo svojom aute našiel zdravotné poistenie, testy na koronavírus a letenky pre neho a Radňankova do Turecka, na meno Kalesnikavovej bola vystavená letenka do Viedne a odtiaľ do Mníchova.

Opozičný politik sa domnieva, že tieto doklady mali neskôr poslúžiť ako dôkaz, že trojica chcela opustiť Bielorusko a ujsť do zahraničia.

Na otázku, prečo na hraniciach nekonali rovnako ako Kalesnikavová, Radňankov odpovedal, že sa na to neodhodlali.

"Toto je silné gesto, ktoré sa rozhodla urobiť," konštatoval s dôvetkom, že práve preto je Kalesnikavová jedným z vodcov opozície a on "len tlačovým tajomníkom".

Kalesnikavovej obhajkyňa povedala serveru Tut.by, že jej klientku úrady držia vo väzbe, kde sa s ňou smela stretnúť. Zadržali ju ako podozrivú z verejných výziev na prevzatie moci, ale doteraz nepodstúpila žiadne procesné úkony.